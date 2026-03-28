Видео

Главная Спорт После неудачных матчей Забарного его трансферная стоимость снова снизилась

После неудачных матчей Забарного его трансферная стоимость снова снизилась

Дата публикации 28 марта 2026 16:30
После неудачных матчей Забарного его трансферная стоимость снова снизилась
Илья Забарный. Фото: Reuters

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков французской Лиги 1. Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный потерял в цене.

Об изменениях в стоимости Забарного сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный в матче за ПСЖ
Илья Забарный. Фото: Reuters

Забарный подешевел

Стоимость 22-летнего футболиста снизилась на 5 миллионов евро - с 50 до 45 млн евро. Таким образом, украинец остается одним из самых дорогих центральных защитников в чемпионате Франции, несмотря на коррекцию оценки.

Отметим, что стоимость Забарного падает второе обновление подряд — еще в октябре 2025 года он стоил 55 млн евро, а в декабре — 50 млн евро.

В текущем сезоне Забарный провел 29 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Украинец является стабильным игроком основного состава парижан и регулярно получает игровое время в чемпионате, но не играет в плей-офф Лиги чемпионов.

Снижение стоимости может быть связано с нестабильной игрой за "ПСЖ" и сборную Украины.

Портал Transfermarkt регулярно обновляет рыночные оценки футболистов, учитывая их форму, статистику, возраст и роль в команде.

Несмотря на незначительное падение стоимости, Забарный сохраняет высокий статус среди украинских игроков в Европе и остается самым дорогим в стране.

В 2023 году Забарный за 23 млн евро перешел из "Динамо" в "Борнмут", а англичане продали его в 2025 году в "ПСЖ" за 63 млн евро.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
