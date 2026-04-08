У Забарного в ПСЖ будет второй одноклубник из России

У Забарного в ПСЖ будет второй одноклубник из России

Дата публикации 8 апреля 2026 20:48
ПСЖ готовит трансфер второго россиянина
Илья Забарный с партнерами по команде. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в ближайшее трансферное окно. Клуб уже проводит сбор информации об игроке и его потенциальном переходе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.

Алексей Батраков
Алексей Батраков. Фото: росСМИ

"ПСЖ" хочет еще одного россиянина

По имеющейся информации, парижский клуб активно изучает кандидатуру футболиста и готовится к следующему этапу переговоров. Ожидается, что в ближайшее время представитель "ПСЖ" прибудет в Москву для личных контактов относительно возможного трансфера.

Сумма отступных за Батракова летом составит 16 миллионов евро. Именно эта цифра может стать ключевой в переговорах между сторонами.

Футболист находится в поле зрения европейских клубов благодаря стабильным выступлениям и прогрессу в своей игре. Его рассматривают как вариант усиления средней линии.

Сейчас переговорный процесс находится на начальной стадии, а окончательное решение по трансферу будет зависеть от позиций клубов и самого игрока.

Статистический портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро. В этом сезоне Батраков забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач в 30 матчах.

Отметим, что сейчас в "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:

