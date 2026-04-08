Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Стало відомо, коли зістрінуться Усик та Верховен

Стало відомо, коли зістрінуться Усик та Верховен

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 23:59
Усик і Верховен проведуть першу пресконференцію 14 квітня
Олександр Усик та Ріко Верховен. Фото: офіційний постер до бою

Об’єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен проведуть першу пресконференцію перед майбутнім боєм. Захід відбудеться у Лондоні 14 квітня.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на LuckyPunch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перша зустріч Усика та Верховена

За інформацією джерела, зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом. У ній візьмуть участь 39-річний українець і 36-річний нідерландець, які вперше публічно перетнуться перед поєдинком.

Бій між Усиком і Верховеном запланований на 23 травня та пройде у Гізі, Єгипет. Поєдинок стане одним із найочікуваніших у надважкій вазі.

Востаннє Усик виходив у ринг у липні минулого року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Очікується, що пресконференція стане стартом промоційної кампанії поєдинку, під час якої суперники представлять свої позиції та поділяться очікуваннями від бою.

Усик за свою кар’єру виграв 24 поєдинки, 15 з них нокаутом, і жодного разу не програвав. У Верховена — одна перемога в боксі в єдиному поєдинку.

Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації