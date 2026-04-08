Усик і Верховен проведуть першу пресконференцію 14 квітня

Олександр Усик та Ріко Верховен. Фото: офіційний постер до бою

Об’єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен проведуть першу пресконференцію перед майбутнім боєм. Захід відбудеться у Лондоні 14 квітня.

Перша зустріч Усика та Верховена

За інформацією джерела, зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом. У ній візьмуть участь 39-річний українець і 36-річний нідерландець, які вперше публічно перетнуться перед поєдинком.

Бій між Усиком і Верховеном запланований на 23 травня та пройде у Гізі, Єгипет. Поєдинок стане одним із найочікуваніших у надважкій вазі.

Востаннє Усик виходив у ринг у липні минулого року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Очікується, що пресконференція стане стартом промоційної кампанії поєдинку, під час якої суперники представлять свої позиції та поділяться очікуваннями від бою.

Усик за свою кар’єру виграв 24 поєдинки, 15 з них нокаутом, і жодного разу не програвав. У Верховена — одна перемога в боксі в єдиному поєдинку.

