Катмен Усика оцінив шанси Ітауми у можливому бою

Катмен Олександра Усика Рас Анбер оцінив перспективи британця Мозеса Ітауми у можливому поєдинку проти українського чемпіона. Фахівець заявив, що бій наразі є передчасним.

Ітаумі потрібно випробувати себе

Анбер відзначив виступ Ітауми у бою проти Джермейна Франкліна, де британець здобув переконливу перемогу нокаутом у п’ятому раунді.

За його словами, 20-річний боксер демонструє якості майбутнього чемпіона та вже зараз виглядає одним із найперспективніших представників надважкої ваги.

"Можна сказати, що ще зарано. Але він демонструє всі чудові якості, необхідні для того, щоб бути великим чемпіоном", — зазначив Анбер.

Водночас катмен звернув увагу на відсутність в Ітауми досвіду повних поєдинків. Британець ще не проходив усю дистанцію бою, не вигравав рішенням суддів і не стикався з суперниками, яких складно вразити точними ударами, такими як Усик.

Анбер підкреслив, що саме такі поєдинки є визначальними для формування боксера найвищого рівня. Він також додав, що Ітаума іноді занадто поспішав завершити бій достроково.

Мозес Ітаума має рекорд 14 перемог, із яких 12 здобуто нокаутом. Олександр Усик залишається непереможеним абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі з показником 24-0 і має 15 нокаутів.

Українець володіє поясами WBA, WBO, IBF та WBC і вже провів низку поєдинків проти топових суперників дивізіону, включаючи Тайсона Ф’юрі й Ентоні Джошуа. На думку Анбера, різниця в досвіді наразі є ключовим фактором, який відділяє Ітауму від можливості конкурувати з Усиком на рівні титульного бою.

Водночас катмен наголосив, що британський боксер має всі передумови для домінування у дивізіоні в майбутньому, якщо продовжить прогресувати та отримуватиме складніших суперників.

Як повідомив портал Новини.LIVE, аргентинська зірка Ліонель Мессі може пропустити чемпіонат світу-2026 в США, Канаді та Мексиці.

Також портал Новини.LIVE опубліував новину, що Сергія Реброва запроили у два клуби.