Катмен Усика оценил шансы Итаумы в возможном бою

Катмен Александра Усика Рас Анбер оценил перспективы британца Мозеса Итаумы в возможном поединке против украинского чемпиона. Специалист заявил, что бой пока является преждевременным.

Итауме нужно испытать себя

Анбер отметил выступление Итаумы в бою против Джермейна Франклина, где британец одержал убедительную победу нокаутом в пятом раунде.

По его словам, 20-летний боксер демонстрирует качества будущего чемпиона и уже сейчас выглядит одним из самых перспективных представителей супертяжелого веса.

"Можно сказать, что еще рано. Но он демонстрирует все замечательные качества, необходимые для того, чтобы быть великим чемпионом", — отметил Анбер.

В то же время катмен обратил внимание на отсутствие у Итаумы опыта полных поединков. Британец еще не проходил всю дистанцию боя, не выигрывал решением судей и не сталкивался с соперниками, которых сложно поразить точными ударами, такими как Усик.

Анбер подчеркнул, что именно такие поединки являются определяющими для формирования боксера высокого уровня. Он также добавил, что Итаума иногда слишком спешил завершить бой досрочно.

Мозес Итаума имеет рекорд 14 побед, из которых 12 одержаны нокаутом. Александр Усик остается непобежденным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с показателем 24-0 и имеет 15 нокаутов.

Украинец владеет поясами WBA, WBO, IBF и WBC и уже провел ряд поединков против топовых соперников дивизиона, включая Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. По мнению Анбера, разница в опыте сейчас является ключевым фактором, который отделяет Итауму от возможности конкурировать с Усиком на уровне титульного боя.

В то же время катмен подчеркнул, что британский боксер имеет все предпосылки для доминирования в дивизионе в будущем, если продолжит прогрессировать и будет получать более сложных соперников.

