Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Усика оценили потенциальный бой против Итаумы

У Усика оценили потенциальный бой против Итаумы

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 12:45
Катмен Усика оценил шансы Итаумы в возможном бою
Александр Усик. Фото: Reuters

Катмен Александра Усика Рас Анбер оценил перспективы британца Мозеса Итаумы в возможном поединке против украинского чемпиона. Специалист заявил, что бой пока является преждевременным.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.

Итауме нужно испытать себя

Анбер отметил выступление Итаумы в бою против Джермейна Франклина, где британец одержал убедительную победу нокаутом в пятом раунде.

По его словам, 20-летний боксер демонстрирует качества будущего чемпиона и уже сейчас выглядит одним из самых перспективных представителей супертяжелого веса.

"Можно сказать, что еще рано. Но он демонстрирует все замечательные качества, необходимые для того, чтобы быть великим чемпионом", — отметил Анбер.

Читайте также:

В то же время катмен обратил внимание на отсутствие у Итаумы опыта полных поединков. Британец еще не проходил всю дистанцию боя, не выигрывал решением судей и не сталкивался с соперниками, которых сложно поразить точными ударами, такими как Усик.

Анбер подчеркнул, что именно такие поединки являются определяющими для формирования боксера высокого уровня. Он также добавил, что Итаума иногда слишком спешил завершить бой досрочно.

Мозес Итаума имеет рекорд 14 побед, из которых 12 одержаны нокаутом. Александр Усик остается непобежденным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с показателем 24-0 и имеет 15 нокаутов.

Украинец владеет поясами WBA, WBO, IBF и WBC и уже провел ряд поединков против топовых соперников дивизиона, включая Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. По мнению Анбера, разница в опыте сейчас является ключевым фактором, который отделяет Итауму от возможности конкурировать с Усиком на уровне титульного боя.

В то же время катмен подчеркнул, что британский боксер имеет все предпосылки для доминирования в дивизионе в будущем, если продолжит прогрессировать и будет получать более сложных соперников.

Александр Усик украинские боксеры Мозес Итаума
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации