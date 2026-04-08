Главная Спорт Стало известно, когда встретятся Усик и Верховен

Дата публикации 8 апреля 2026 23:59
Усик и Верховен проведут первую пресс-конференцию 14 апреля
Александр Усик и Рико Верховен. Фото: официальный постер к бою

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен проведут первую пресс-конференцию перед предстоящим боем. Мероприятие состоится в Лондоне 14 апреля.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая встреча Усика и Верховена

По информации источника, встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. В ней примут участие 39-летний украинец и 36-летний нидерландец, которые впервые публично пересекутся перед поединком.

Бой между Усиком и Верховеном запланирован на 23 мая и пройдет в Гизе, Египет. Поединок станет одним из самых ожидаемых в супертяжелом весе.

Последний раз Усик выходил в ринг в июле прошлого года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ожидается, что пресс-конференция станет стартом промо-кампании поединка, во время которой соперники представят свои позиции и поделятся ожиданиями от боя.

Усик за свою карьеру выиграл 24 поединка, 15 из них нокаутом, и ни разу не проигрывал. У Верховена — одна победа в боксе в единственном поединке.

Как сообщалось, работой Сергея Реброва недовольны так же как и его зарплатой.

Также портал Новини.LIVE сообщал о новом образе олимпийской призерки Дарьи Белодед.

