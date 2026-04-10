Ковальчук из WBC сделал прогноз на бой Усика с Верхувеном

Александр Усик готовится к бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион по боксу Александр Усик проведет нетипичный для себя поединок. Его соперником станет титулованный кикбоксер Рико Верхувен из Нидерландов. Эксперты уже делают прогнозы на исход противостояния.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC Ukraine) Николай Ковальчук привел доводы в пользу победы Александра Усика, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Чемпион".

Поединок запланирован на 23 мая 2026 года и пройдет у пирамид Гизы в Египте. Это событие уже позиционируется как масштабное шоу с глобальной аудиторией. Николай Ковальчук отметил, что выбор соперника и места проведения полностью соответствует современным трендам бокса.

Как может пройти бой Усик — Верхувен

Согласно мнению главы WBC Ukraine, подобные кроссовер-ивенты становятся частью большого спортивного бизнеса. Для Александра Усика такой формат открывает возможность оставаться активным, не подвергаясь максимальному риску. Кроме того, речь идет о значительных коммерческих доходах и медийном эффекте.

Украино-азербайджанский боец Алим Набиев (слева) и Рико Верхувен.

Ковальчук считает, что в первых раундах Верхувен может создать определенные сложности за счет физики и атлетизма. Однако уровень техники и боксерского мышления Усика остается значительно выше. Наиболее вероятный сценарий с постепенным контролем боя со стороны украинца с наращиванием давления.

"Рико может быть атлетичным, крепким и неудобным в первых раундах, но Александр представляет это другой уровень техники, тайминга и мышления, который в боксе не купишь за один лагерь. Наиболее вероятный сценарий: Усик с первых минут забирает центр, считывает реакцию соперника, работает сериями после финтов и постепенно ломает дистанцией и классом. Александр дисциплинирован и четко выполняет план. Мой прогноз: победа Усика либо досрочно, либо по решению судей с нарастающим преимуществом", — рассказал Ковальчук.

Отдельно эксперт отметил, что этот бой может рассматриваться как часть коммерческого этапа карьеры после пиковых достижений. При этом не исключается, что он станет шагом к возможной трилогии с Тайсоном Фьюри. Однако окончательное решение будет зависеть от самого Александра Усика и его дальнейших планов.

