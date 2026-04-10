Ф'юрі пояснив, як планує нокаутувати росіянина Махмудова

Дата публікації: 10 квітня 2026 14:55
Тайсон Ф'юрі назвав план на бій із Махмудовим та згадав про Джошуа
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Арсланбек Махмудов на битві поглядів. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відповів на критику своєї форми перед наступним поєдинком. Британець заявив, що, як і раніше, перебуває на піку можливостей і готовий довести це в рингу. Уже 11 квітня він проведе бій проти Арсланбека Махмудова.

"Циганський король" прокоментував розмови про втрату швидкості та реакції, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Команда Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Ф'юрі відповів на сумніви перед боєм

Британський важковаговик підкреслив, що провів серйозну підготовку і залишається у відмінній фізичній формі. Він зазначив, що за час тренувального табору пройшов сотні раундів спарингів. Боксер упевнений, що зможе продемонструвати колишню швидкість, рухливість і силу. Майбутній бій він розглядає як можливість закрити всі питання щодо своєї форми.

"Усі кажуть, що я втратив роботу на ногах, усі кажуть, що я втратив реакцію. Подивіться в суботу ввечері, і ви все побачите. Я швидкий, спритний, красивий та руйнівний. Я ніколи не втрачав ні швидкості, ні реакції", — запевнив Тайсон.

Промо бою Ф'юрі - Махмудов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

При цьому Ф'юрі також прокоментував чутки про можливий поєдинок з Ентоні Джошуа. Він назвав такі повідомлення передчасними і зазначив, що чув безліч різних версій про місце та час бою. Боксер підкреслив, що не надає значення таким розмовам і зосереджений на найближчому поєдинку з Махмудовим.

спорт бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Арсланбек Махмудов
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
