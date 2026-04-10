Фьюри объяснил, как планирует нокаутировать россиянина Махмудова

Фьюри объяснил, как планирует нокаутировать россиянина Махмудова

Дата публикации 10 апреля 2026 14:55
Тайсон Фьюри назвал план на бой с Махмудовым и вспомнил о Джошуа
Тайсон Фьюри (слева) и Арсланбек Махмудов на битве взглядов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на критику своей формы перед следующим поединком. Британец заявил, что по-прежнему находится на пике возможностей и готов доказать это в ринге. Уже 11 апреля он проведет бой против Арсланбека Махмудова.

"Цыганский король" прокомментировал разговоры о потере скорости и реакции, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Тайсон Фьюри перед боем с Арсланбеком Махмудовым
Команда Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Фьюри ответил на сомнения перед боем

Британский тяжеловес подчеркнул, что провел серьезную подготовку и остается в отличной физической форме. Он отметил, что за время тренировочного лагеря прошел сотни раундов спаррингов. Боксер уверен, что сможет продемонстрировать прежнюю скорость, подвижность и силу. Предстоящий бой он рассматривает как возможность закрыть все вопросы относительно своей формы.

"Все говорят, что я потерял работу на ногах, все говорят, что я утратил реакцию. Посмотрите в субботу вечером, и вы все увидите. Я быстрый, ловкий, красивый и разрушительный. Я никогда не терял ни скорости, ни реакции", — заверил Тайсон. 

Тайсон Фьюри
Промо боя Фьюри — Махмудов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

При этом Фьюри также прокомментировал слухи о возможном поединке с Энтони Джошуа. Он назвал подобные сообщения преждевременными и отметил, что слышал множество разных версий о месте и времени боя. Боксер подчеркнул, что не придает значения таким разговорам и сосредоточен на ближайшем поединке с Махмудовым.

Андрей Андрущак
Андрей Андрущак
