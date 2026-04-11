Фьюри перед боем с Махмудовым сделал заявление о поединке с Усиком

Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал громкое заявление о возвращении на ринг. Британец в ночь с 11 на 12 апреля проведет бой против Арсланбека Махмудова в Лондоне. Этот поединок станет для него очередной попыткой возобновить карьеру после паузы.

В случае победы Фьюри может получить возможность провести крупные бои против топ-соперников, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Фьюри вновь заговорил о реванше с Усиком

Ранее "Цыганский король" дважды уступил Александру Усику, после чего объявлял о завершении карьеры. Перерыв в выступлениях длился около полутора лет. Сейчас 37-летний Тайсон Фьюри рассматривает варианты продолжения карьеры, включая возможный третий бой с украинцем. Также среди потенциальных соперников называется Энтони Джошуа.

"Судьи отдадут Усику победу еще до того, как мы выйдем на ринг. Все знают, что мне не отдадут победу по очкам в бою с ним. Даже если я выиграю большинство раундов, победу могут отдать ему. Но я смирился с этим и оставил это в прошлом", — заявил британец.

Тайсон Фьюри перед боем с Арсланбеком Махмудовым.

При этом Тайсон Фьюри заявил, что готов к третьему поединку с Александром Усиком при условии честного судейства. Британец обсуждал возможность реванша с украинцем в личной переписке. "Цыганский король" считает, что такой бой остается одним из самых ожидаемых в сверхтяжелом дивизионе.

Ранее Новини.LIVE писали о прогнозе Николая Ковальчука на противостояние Александра Усика с кикбоксером Рико Верхувеном.

Также Новини.LIVE вспомнили историю знакомства бывшего тренера Мирчи Луческу с бразильским футболистом Пеле.