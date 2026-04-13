Зинченко показал, как отпраздновал Пасху с женой и дочерьми

Александр и Влада Зинченко показали, как отпраздновали Пасху
Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы. Все свободное время футболист проводит с семьей. Жена и дети игрока вместе с ним тепло отпраздновали Пасху.
Влада Седан показала, как дети семейной пары помогли украсить паски на праздник, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт жены футболиста.
От новой фотосессии семьи Александра Зинченко буквально веет теплотой и уютом. Футболист и его супруга Влада воспитывают двух дочерей: Еву и Лею. Журналистка прививает детям любовь к украинским традициям, и Пасха не стала исключением.
На фотографиях девочки украшают традиционные паски. Дочери Александра Зинченко одеты как маленькими поварята. Дети смеются и выглядят очень трогательно в кадрах семейной фотосессии.
Как дела у Зинченко
Украинский футболист продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы, из-за которой уже не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Он успел провести за "Аякс" только один матч после трансфера из лондонского "Арсенала".
Уже летом руководство "Аякс" собирается серьезно изменить состав команды, чтобы она снова могла бороться за титулы и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Известно, что в команде может появиться новый левый защитник. Однако 29-летнему Александру Зинченко тоже дадут шанс проявить себя.
