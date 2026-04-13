Главная Спорт Александр и Влада Зинченко показали, как отпраздновали Пасху

Александр и Влада Зинченко показали, как отпраздновали Пасху

Дата публикации 13 апреля 2026 13:41
Зинченко показал, как отпраздновал Пасху с женой и дочерьми
Александр Зинченко восстанавливается после травмы. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы. Все свободное время футболист проводит с семьей. Жена и дети игрока вместе с ним тепло отпраздновали Пасху

Влада Седан показала, как дети семейной пары помогли украсить паски на праздник, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт жены футболиста. 

От новой фотосессии семьи Александра Зинченко буквально веет теплотой и уютом. Футболист и его супруга Влада воспитывают двух дочерей: Еву и Лею. Журналистка прививает детям любовь к украинским традициям, и Пасха не стала исключением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фотографиях девочки украшают традиционные паски. Дочери Александра Зинченко одеты как маленькими поварята. Дети смеются и выглядят очень трогательно в кадрах семейной фотосессии. 

Дети Александра Зинченко
Дети Александра и Влады Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Как дела у Зинченко 

Украинский футболист продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы, из-за которой уже не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Он успел провести за "Аякс" только один матч после трансфера из лондонского "Арсенала". 

Читайте также:

Уже летом руководство "Аякс" собирается серьезно изменить состав команды, чтобы она снова могла бороться за титулы и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Известно, что в команде может появиться новый левый защитник. Однако 29-летнему Александру Зинченко тоже дадут шанс проявить себя. 

Напомним, портал Новини.LIVE публиковал кадры весенней фотосессии Ярославы Магучих, которые понравились украинским болельщикам. 

Также Новини.LIVE писали о том, что Арсланбек Махмудов не признает свое поражение в бою с Тайсоном Фьюри. 

Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

