Україна
Главная Спорт Зинченко может не выйти на поле до осени — что известно

Зинченко может не выйти на поле до осени — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 18:31
Сборная Украины потеряла Зинченко до осени
Александр Зинченко на скамейке запасных "Аякса". Фото: Pim Waslander/Soccrates/Getty Images

Защитник сборной Украины и амстердамского "Аякса" Александр Зинченко не сыграет до конца текущего сезона. Теперь 29-летнему футболисту потребуется операция на колене. 

После этого Зинченко ждет длительная реабилитация, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Читайте также:

Повреждение Александра Зинченко оказалось серьезнее, чем предполагалось сразу после матча. Игрок получил травму в игре 23 тура чемпионата Нидерландов против "Фортуны". Украинец впервые вышел в стартовом составе новой команды, однако уже на шестой минуте попросил замену из за боли в колене. Медицинское обследование подтвердило необходимость хирургического вмешательства. 

Александр Зинченко
Момент с травмой Зинченко. Фото: Roy Lazet/Soccrates/Getty Images

Потеря Зинченко для клуба и сборной Украины

Зинченко перешел в "Аякс" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до конца сезона. За трансфер амстердамцы заплатили лондонскому "Арсеналу" 1,5 млн евро. В чемпионате Нидерландов команда сейчас идет третьей с 42 очками, однако рассчитывать на помощь украинца в решающих турах больше не сможет.

Из за травмы защитник также не поможет сборной Украины в плей офф отбора к чемпионату мира-2026. Главный тренер "Аякса" Фред Грим признал, что удар оказался болезненным для команды.

"Это ужасный вечер. Нам нужно дождаться результатов обследования, но я действительно переживаю за него. Он приехал с правильным настроем, сразу повлиял на коллектив, взял молодых игроков под опеку. Потеря такого футболиста — тяжелый удар", — заявил Грим. 

Напомним, американская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек дебютировала на Олимпийских играх в 42 года после тяжелой травмы. 

Гроссмейстер и оппозиционный политик Гарри Каспаров встретился с дисквалифицированным украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Аякс
