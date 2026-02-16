Збірна України втратила Зінченка до осені

Олександр Зінченко на лавці запасних "Аякса". Фото: Pim Waslander/Soccrates/Getty Images

Захисник збірної України та амстердамського "Аякса" Олександр Зінченко не зіграє до кінця поточного сезону. Тепер 29-річному футболістові потрібна операція на коліні.

Після цього на Зінченка чекає тривала реабілітація, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на прес-службу клубу.

Реклама

Читайте також:

Пошкодження Олександра Зінченка виявилося серйознішим, ніж передбачалося одразу після матчу. Гравець отримав травму в грі 23 туру чемпіонату Нідерландів проти "Фортуни". Українець уперше вийшов у стартовому складі нової команди, проте вже на шостій хвилині попросив заміну через біль у коліні. Медичне обстеження підтвердило необхідність хірургічного втручання.

Момент із травмою Зінченка. Фото: Roy Lazet/Soccrates/Getty Images

Втрата Зінченка для клубу і збірної України

Зінченко перейшов в "Аякс" на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до кінця сезону. За трансфер амстердамці заплатили лондонському "Арсеналу" 1,5 млн євро. У чемпіонаті Нідерландів команда наразі йде третьою з 42 очками, однак розраховувати на допомогу українця у вирішальних турах більше не зможе.

Через травму захисник також не допоможе збірній України в плей-офф відбору до чемпіонату світу-2026. Головний тренер "Аякса" Фред Грім визнав, що удар виявився болючим для команди.

"Це жахливий вечір. Нам потрібно дочекатися результатів обстеження, але я дійсно переживаю за нього. Він приїхав із правильним настроєм, одразу вплинув на колектив, взяв молодих гравців під опіку. Втрата такого футболіста — важкий удар", — заявив Грім.

Нагадаємо, американська фігуристка Діанна Стеллато-Дудек дебютувала на Олімпійських іграх у 42 роки після важкої травми.

Гросмейстер та опозиційний політик Гаррі Каспаров зустрівся з дискваліфікованим українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.