Махмудов не признал поражение от Фьюри после боя

Арсланбек Махмудов. Фото: Reuters

Российский супертяж Арсланбек Махмудов прокомментировал поражение от Тайсона Фьюри, выразив несогласие с решением судей. Боксер считает, что бой был значительно более равным, чем это отразили итоговые оценки.

Об этом сообщив портал Новини.LIVE зі посиланням на Seconds Out.

Махмудов считает, что не проиграл

Махмудов заявил, что пытался действовать активно и имел несколько удачных моментов в поединке. Россиянин считает, что во многих моментах Фьюри помог его большой опыт.

"Я пытался победить Фьюри, несколько раз достал его, но у него колоссальный опыт", — сказал Махмудов.

Боксер подчеркнул, что уважает британца и считает его одним из лучших представителей супертяжелого веса в истории. В то же время Махмудов не согласился с вердиктом судей, заявив, что не чувствует себя побежденным.

Читайте также:

"Это был близкий бой. Не считаю, что проиграл — как минимум ничья", — отметил Арсланбек.

По словам боксера, он доволен собственным выступлением и считает главным то, что смог показать свои возможности на таком уровне. Махмудов добавил, что имел несколько точных ударов, которые создавали проблемы Фьюри, однако этого оказалось недостаточно для досрочной победы.

В поединке британец нанес 498 ударов, из которых 199 были точными, он нанес 225 джебов — 73 точных, а также 273 силовых удара — 126 точных.

Махмудов нанес 280 ударов, из которых 59 были точными, 69 джебов — 13 точных, 211 силовых ударов — 46 пришлись в цель.

Как сообщал портал Новини.LIVE, Энтони Джошуа не принял вызов Фьюри и публично поставил под сомнение целесообразность этого боя.

Также ранее портал Новини.LIVE сообщил о дебютном голе Романа Яремчука в Лиге 1.