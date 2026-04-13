Махмудов не визнав поразку від Ф’юрі після бою

Арсланбек Махмудов. Фото: Reuters

Російський супертяж Арсланбек Махмудов прокоментував поразку від Тайсона Ф’юрі, висловивши незгоду з рішенням суддів. Боксер вважає, що бій був значно більш рівним, ніж це відобразили підсумкові оцінки.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Махмудов вважає, що не програв

Махмудов заявив, що намагався діяти активно та мав кілька вдалих моментів у поєдинку. Росіянин вважає, що у багатьох моментах Ф’юрі допоміг його великий досвід.

"Я намагався перемогти Ф’юрі, кілька разів дістав його, але в нього колосальний досвід", — сказав Махмудов.

Боксер підкреслив, що поважає британця та вважає його одним із найкращих представників надважкої ваги в історії. Водночас Махмудов не погодився з вердиктом суддів, заявивши, що не відчуває себе переможеним.

"Це був близький бій. Не вважаю, що програв — як мінімум нічия", — зазначив Арсланбек.

За словами боксера, він задоволений власним виступом і вважає головним те, що зміг показати свої можливості на такому рівні. Махмудов додав, що мав кілька влучних ударів, які створювали проблеми Ф’юрі, однак цього виявилося недостатньо для дострокової перемоги.

У поєдинку британець завдав 498 ударів, з яких 199 були точними, він завдав 225 джебів — 73 точних, а також 273 силові удари — 126 точних.

Махмудов завдав 280 ударів, з яких 59 були точними, 69 джебів — 13 точних, 211 силових ударів — 46 прийшлися в ціль.

