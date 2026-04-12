Яремчук забив за Ліон у матчі Ліги 1

Роман Яремчук. Фото: "Ліон"

Український нападник "Ліона" Роман Яремчук відзначився забитим м’ячем у матчі 29-го туру чемпіонату Франції проти "Лорʼяна". Форвард відкрив рахунок на старті другого тайму.

Про гол Яремчука повідомив портал Новини.LIVE.

Яремчук забив другий м’яч

Перший м’яч у матчі "Ліон" зумів забити на 49-й хвилині зустрічі після результативної передачі Ендріка. Яремчук скористався моментом і точно завершив атаку ударом головою, вивівши команду вперед у домашньому матчі.

Для українця цей м’яч став другим у складі французького клубу. Загалом 30-річний нападник провів 10 матчів за "Ліон", у яких також відзначився однією результативною передачею.

Яремчук поступово адаптується до гри в Лізі 1 та отримує дедалі більше ігрового часу.

"Ліон" переміг "Лорʼян" із рахунком 2:0. Другий м’яч забив Корентін Толіссо.

Статистичний портал WhoScored за підсумками матчу поставив Яремчуку оцінку 7,1. Це сьома за величиною оцінка в матчі.

