Яремчук забил за Лион в матче Лиги 1

Роман Яремчук. Фото: "Лион"

Украинский нападающий "Лиона" Роман Яремчук отметился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна". Форвард открыл счет на старте второго тайма.

О голе Яремчука сообщил портал Новини.LIVE.

Яремчук забил второй мяч

Первый мяч в матче "Лион" сумел забить на 49-й минуте встречи после результативной передачи Эндрика. Яремчук воспользовался моментом и точно завершил атаку ударом головой, выведя команду вперед в домашнем матче.

Для украинца этот мяч стал вторым в составе французского клуба. Всего 30-летний нападающий провел 10 матчей за "Лион", в которых также отметился одной результативной передачей.

Яремчук постепенно адаптируется к игре в Лиге 1 и получает все больше игрового времени.

Читайте также:

"Лион" победил "Лорьян" со счетом 2:0. Второй мяч забил Корентин Толиссо.

Статистический портал WhoScored по итогам матча поставил Яремчуку оценку 7,1. Это седьмая по величине оценка в матче.

