Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яремчук отметился дебютным голом в чемпионате Франции

Яремчук отметился дебютным голом в чемпионате Франции

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 23:59
Яремчук забил за Лион в матче Лиги 1
Роман Яремчук. Фото: "Лион"

Украинский нападающий "Лиона" Роман Яремчук отметился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна". Форвард открыл счет на старте второго тайма.

О голе Яремчука сообщил портал Новини.LIVE.

Яремчук забил второй мяч

Первый мяч в матче "Лион" сумел забить на 49-й минуте встречи после результативной передачи Эндрика. Яремчук воспользовался моментом и точно завершил атаку ударом головой, выведя команду вперед в домашнем матче.

Для украинца этот мяч стал вторым в составе французского клуба. Всего 30-летний нападающий провел 10 матчей за "Лион", в которых также отметился одной результативной передачей.

Яремчук постепенно адаптируется к игре в Лиге 1 и получает все больше игрового времени.

Читайте также:

"Лион" победил "Лорьян" со счетом 2:0. Второй мяч забил Корентин Толиссо.

Статистический портал WhoScored по итогам матча поставил Яремчуку оценку 7,1. Это седьмая по величине оценка в матче.

Напомним, ранее британская суперзвезда бокса Тайсон Фьюри выиграл поединок у соперника из России.

Как сообщал портал Новости.LIVE, британский боксер Энтони Джошуа унизил Фьюри, отказавшись выйти на ринг.

Французская Лига 1 Роман Яремчук Лион
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации