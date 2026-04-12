Головна Спорт Джошуа принизив Ф'юрі своєю реакцією на виклик

Дата публікації: 12 квітня 2026 03:33
Ф’юрі викликав Джошуа на бій, але не почув згоди
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі після перемоги над Арсланбеком Махмудовим публічно викликав на бій Ентоні Джошуа. Британець звернувся до співвітчизника прямо в ринзі.

Туркі Аль-аш-Шейх та Тайсон кликали Ентоні на ринг, але були проігноровані, повідомив портал Новини.LIVE.

Едді Хірн та Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

Ф’юрі та Джошуа поспілкувалися після бою

Ф’юрі заявив, що хоче організувати довгоочікуваний бій між двома британцями та запропонував Джошуа дати фанатам "битву Британії". Він уточнив, що готовий до цього поєдинку після завершення своїх поточних справ.

"Гей, Ей Джей, давай дамо фанатам те, чого вони хочуть. Я викликаю тебе на бій", — сказав Ф’юрі.

Водночас Тайсон неодноразово перейшов до жорсткої риторики, назвавши Джошуа боягузом та заявивши, що той нібито боїться виходити проти нього в ринг.

"Давай, великий боягузе, прийми мій виклик", — додав Ф’юрі.

Джошуа оперативно відповів на ці слова, наголосивши, що не має проблем із можливим поєдинком, але рішення прийматиме на власних умовах.

"Коли будеш готовий — прийди до мене і скажи свої умови. Я вийду з тобою в ринг, коли буду готовий", — додав Ентоні.

Очікувалося, що Джошуа та його промоутер Едді Хірн піднімуться на ринг, але обидва відмовилися, чим продемонстрували неповагу до Ф’юрі та голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш-Шейх, які кликали їх на ринг. Судячи з реакції Туркі та Тайсона, здалося, що поведінка Джошуа і Хірна їх сильно здивувала.

Протистояння між Ф’юрі та Джошуа залишається одним із найбільш очікуваних у надважкій вазі вже багато років. Попри численні переговори, боксери досі не зустрічалися.

Пізніше на Netflix анонсували бій Джошуа — Ф’юрі на осінь цього року.

Раніше портал Новини.LIVE повідомив, що Ф'юрі не хоче нічог чути про третій бій з Олександром Усиком.

Також раніше портал Новини.LIVE опублікував слова Ф'юрі щодо того, чи Джошуа допоможуть спільні тренування з Усиком.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі суперважка вага
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
