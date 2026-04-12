Ф’юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів

Тайсон Ф'юрі та Арсланбек Махмудов. Фото: Reuters

На арені Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні британський надважковаговик Тайсон Ф’юрі здобув перемогу над росіянином Арсланбеком Махмудовим у головному бою вечора боксу в Лондоні. Британець виграв одноголосним рішенням суддів.

Про перебіг поєдинку повідомив портал Новини.LIVE.

Highlights from Tyson Fury's comeback win over Arslanbek Makhmudov 🙌#FuryMakhmudov on Netflix 📺 pic.twitter.com/VqW4nE5EvH — Ring Magazine (@ringmagazine) April 11, 2026

Як Ф’юрі переміг Махмудова

Бій пройшов у важкому темпі з великою кількістю клінчів і боротьби, де обидва боксери не поспішали ризикувати. Росіянин переважно завдавав одиночних ударів і переходив у клінч.

Ф’юрі відповідав супернику обережною манерою, уникаючи відкритих розмінів і працюючи другим номером.

Тайсон діяв максимально прагматично, що зробило бій в’язким і нецікавим. Однак Ф’юрі забирав кожен раунд, оскільки різниця в класі була значною.

Британець контролював темп і дистанцію, водночас уникаючи ризику потрапити під потужний удар Махмудова.

Після екватора бою британець почав частіше вкладатися в удари, але швидкість поєдинку залишалася на дуже низькому рівні.

У чемпіонських раундах Ф’юрі завдав кілька акцентованих ударів, але не йшов на загострення і не намагався завершити бій достроково.

Підсумком поєдинку стала перемога Ф’юрі з рахунком 120:108, 120:108 та 119:109.

Зазначимо, що для Ф’юрі ця перемога стала 35-ю в кар’єрі. При цьому йому не вдалося додати нокаут, і цей показник наразі становить 24 нокаути. Також у нього одна нічия та дві поразки.

Для Махмудова ця поразка стала третьою в кар’єрі. При цьому він має 21 перемогу, 19 нокаутами.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа відвідав поєдинок Ф'юрі та Махмудова заради великого анонсу.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Ф'юрі незадоволений можливим третім боєм з Олександром Усиком.