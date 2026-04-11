Джошуа прибув на бій Ф’юрі, де можливий великий анонс

Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа прибув на бій Тайсона Ф’юрі проти Арсланбека Махмудова. Британець разом із промоутером Едді Хірном перебуває на арені "Тоттенгем Готспур Стедіум".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на публікації вечора боксу в соцмережах.

Eddie Hearn joins Anthony Joshua ringside for Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov 👀#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix! — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

Джошуа викликав ажіотаж

Присутність Джошуа на трибунах викликала додатковий інтерес до події, зважаючи на давні розмови про можливий бій із Тайсоном Ф’юрі. "Циганський король" також раніше заявляв про бажання провести поєдинок проти співвітчизника.

Додаткову інтригу створив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш-Шейх. Він заявив, що цього вечора може відбутися важливе оголошення.

Anthony Joshua and some special guests here in Tottenham to watch the big fights! 🍿

streaming now live on Netflix 📺 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 11, 2026

"Сьогодні оголосять найбільший бій у світі", — написав Аль-аш-Шейх.

З огляду на присутність Джошуа та його команди, ймовірно, йдеться про організацію поєдинку між ним і Ф’юрі. Такий бій неодноразово обговорювався, але досі не відбувся.

36-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував Джейка Пола. Відтоді він не проводив офіційних поєдинків.

