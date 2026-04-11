Джошуа прибув на бій Ф'юрі — Махмудов: для нього є великі новини

Джошуа прибув на бій Ф'юрі — Махмудов: для нього є великі новини

Дата публікації: 11 квітня 2026 23:55
Джошуа прибув на бій Ф’юрі, де можливий великий анонс
Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа прибув на бій Тайсона Ф’юрі проти Арсланбека Махмудова. Британець разом із промоутером Едді Хірном перебуває на арені "Тоттенгем Готспур Стедіум".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на публікації вечора боксу в соцмережах.

Джошуа викликав ажіотаж

Присутність Джошуа на трибунах викликала додатковий інтерес до події, зважаючи на давні розмови про можливий бій із Тайсоном Ф’юрі. "Циганський король" також раніше заявляв про бажання провести поєдинок проти співвітчизника.

Додаткову інтригу створив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш-Шейх. Він заявив, що цього вечора може відбутися важливе оголошення.

Читайте також:

"Сьогодні оголосять найбільший бій у світі", — написав Аль-аш-Шейх.

З огляду на присутність Джошуа та його команди, ймовірно, йдеться про організацію поєдинку між ним і Ф’юрі. Такий бій неодноразово обговорювався, але досі не відбувся.

36-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував Джейка Пола. Відтоді він не проводив офіційних поєдинків.

Нагадаємо, глава Всесвітньої боксерської ради (WBC) в Україні Микола Ковальчук зробив прогноз на бій Олександра Усика та Ріко Верховена.

Також портал Новини.LIVE повідомляв про незадоволенність Тайсона Ф'юрі новим боєм з Усиком.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі суперважка вага
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
