Джошуа прибыл на бой Фьюри, где возможен большой анонс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прибыл на бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова. Британец вместе с промоутером Эдди Хирном находится на арене "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Eddie Hearn joins Anthony Joshua ringside for Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov 👀#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix! - Netflix Sports (@netflixsports) 11 апреля 2026 г.

Джошуа вызвал ажиотаж

Присутствие Джошуа на трибунах вызвало дополнительный интерес к событию, учитывая давние разговоры о возможном бое с Тайсоном Фьюри. "Цыганский король" также ранее заявлял о желании провести поединок против соотечественника.

Дополнительную интригу создал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейх. Он заявил, что этим вечером может состояться важное объявление.

Читайте также:

Энтони Джошуа и некоторые специальные гости здесь в Тоттенхэме, чтобы посмотреть большие бои! 🍿

- TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 11 апреля 2026 г.

"Сегодня объявят самый большой бой в мире", — написал Аль-аш-Шейх.

Учитывая присутствие Джошуа и его команды, вероятно, речь идет об организации поединка между ним и Фьюри. Такой бой неоднократно обсуждался, но до сих пор не состоялся.

36-летний Джошуа в последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал Джейка Пола. С тех пор он не проводил официальных поединков.

Напомним, глава Всемирного боксерского совета (WBC) в Украине Николай Ковальчук сделал прогноз на бой Александра Усика и Рико Верховена.

Также портал Новини.LIVE сообщал о недовольстве Тайсона Фьюри новым боем с Усиком.