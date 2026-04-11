Джошуа прибыл на бой Фьюри, где возможен большой анонс

Джошуа прибыл на бой Фьюри — Махмудов: для него есть большие новости

Дата публикации 11 апреля 2026 23:55
Энтони Джошуа. Фото: Reuters

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прибыл на бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова. Британец вместе с промоутером Эдди Хирном находится на арене "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на публикации вечера бокса в соцсетях.

Джошуа вызвал ажиотаж

Присутствие Джошуа на трибунах вызвало дополнительный интерес к событию, учитывая давние разговоры о возможном бое с Тайсоном Фьюри. "Цыганский король" также ранее заявлял о желании провести поединок против соотечественника.

Дополнительную интригу создал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейх. Он заявил, что этим вечером может состояться важное объявление.

"Сегодня объявят самый большой бой в мире", — написал Аль-аш-Шейх.

Учитывая присутствие Джошуа и его команды, вероятно, речь идет об организации поединка между ним и Фьюри. Такой бой неоднократно обсуждался, но до сих пор не состоялся.

36-летний Джошуа в последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал Джейка Пола. С тех пор он не проводил официальных поединков.

Напомним, глава Всемирного боксерского совета (WBC) в Украине Николай Ковальчук сделал прогноз на бой Александра Усика и Рико Верховена.

Также портал Новини.LIVE сообщал о недовольстве Тайсона Фьюри новым боем с Усиком.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
