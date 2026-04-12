Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей

Фьюри уверенно победил Махмудова, хотя и был в плохой форме
На арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне британский супертяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым в главном бою вечера бокса в Лондоне. Британец выиграл единогласным решением судей.
Как Фьюри победил Махмудова
Бой прошел в тяжелом темпе с большим количеством клинчей и борьбы, где оба боксера не спешили рисковать. Россиянин преимущественно наносил одиночные удары и переходил в клинч.
Фьюри отвечал сопернику осторожной манерой, избегая открытых разменов и работая вторым номером.
Тайсон действовал максимально прагматично, что сделало бой вязким и неинтересным. Однако Фьюри забирал каждый раунд, поскольку разница в классе была значительной.
Британец контролировал темп и дистанцию, одновременно избегая риска попасть под мощный удар Махмудова.
После экватора боя британец начал чаще вкладываться в удары, но скорость поединка оставалась на очень низком уровне.
В чемпионских раундах Фьюри нанес несколько акцентированных ударов, но не шел на обострение и не пытался завершить бой досрочно.
Итогом поединка стала победа Фьюри со счетом 120:108, 120:108 и 119:109.
Отметим, что для Фьюри эта победа стала 35-й в карьере. При этом ему не удалось добавить нокаут, и этот показатель сейчас составляет 24 нокаута. Также у него одна ничья и два поражения.
Для Махмудова это поражение стало третьим в карьере. При этом он имеет 21 победу, 19 нокаутами.
