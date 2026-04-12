Україна
Фьюри уверенно победил Махмудова, хотя и был в плохой форме

Дата публикации 12 апреля 2026 02:18
Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей
Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов. Фото: Reuters

На арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне британский супертяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым в главном бою вечера бокса в Лондоне. Британец выиграл единогласным решением судей.

Как Фьюри победил Махмудова

Бой прошел в тяжелом темпе с большим количеством клинчей и борьбы, где оба боксера не спешили рисковать. Россиянин преимущественно наносил одиночные удары и переходил в клинч.

Фьюри отвечал сопернику осторожной манерой, избегая открытых разменов и работая вторым номером.

Тайсон действовал максимально прагматично, что сделало бой вязким и неинтересным. Однако Фьюри забирал каждый раунд, поскольку разница в классе была значительной.

Британец контролировал темп и дистанцию, одновременно избегая риска попасть под мощный удар Махмудова.

После экватора боя британец начал чаще вкладываться в удары, но скорость поединка оставалась на очень низком уровне.

В чемпионских раундах Фьюри нанес несколько акцентированных ударов, но не шел на обострение и не пытался завершить бой досрочно.

Итогом поединка стала победа Фьюри со счетом 120:108, 120:108 и 119:109.

Отметим, что для Фьюри эта победа стала 35-й в карьере. При этом ему не удалось добавить нокаут, и этот показатель сейчас составляет 24 нокаута. Также у него одна ничья и два поражения.

Для Махмудова это поражение стало третьим в карьере. При этом он имеет 21 победу, 19 нокаутами.

Напомним, Энтони Джошуа посетил поединок Фьюри и Махмудова ради большого анонса.

Как сообщал портал Новини.LIVE, Фьюри недоволен возможным третьим боем с Александром Усиком.

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
