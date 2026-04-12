Главная Спорт Джошуа унизил Фьюри своей реакцией на вызов

Джошуа унизил Фьюри своей реакцией на вызов

Дата публикации 12 апреля 2026 03:33
Фьюри вызвал Джошуа на бой, но не услышал согласия
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над Арсланбеком Махмудовым публично вызвал на бой Энтони Джошуа. Британец обратился к соотечественнику прямо в ринге.

Турки Аль-аш-Шейх и Тайсон звали Энтони на ринг, но были проигнорированы, сообщил портал Новини.LIVE.

Эдди Хирн и Энтони Джошуа
Эдди Хирн и Энтони Джошуа. Фото: Reuters

Фьюри и Джошуа пообщались после боя

Фьюри заявил, что хочет организовать долгожданный бой между двумя британцами и предложил Джошуа дать фанатам "битву Британии". Он уточнил, что готов к этому поединку после завершения своих текущих дел.

"Эй, Эй Джей, давай дадим фанатам то, чего они хотят. Я вызываю тебя на бой", — сказал Фьюри.

В то же время Тайсон неоднократно перешел к жесткой риторике, назвав Джошуа трусом и заявив, что тот якобы боится выходить против него в ринг.

"Давай, большой трус, прими мой вызов", — добавил Фьюри.

Джошуа оперативно ответил на эти слова, отметив, что не имеет проблем с возможным поединком, но решение будет принимать на собственных условиях.

"Когда будешь готов - приди ко мне и скажи свои условия. Я выйду с тобой в ринг, когда буду готов", — добавил Энтони.

Ожидалось, что Джошуа и его промоутер Эдди Хирн поднимутся на ринг, но оба отказались, чем продемонстрировали неуважение к Фьюри и главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейху, которые звали их на ринг. Судя по реакции Турки и Тайсона, показалось, что поведение Джошуа и Хирна их сильно удивило.

Противостояние между Фьюри и Джошуа остается одним из самых ожидаемых в супертяжелом весе уже много лет. Несмотря на многочисленные переговоры, боксеры до сих пор не встречались.

Позже на Netflix анонсировали бой Джошуа — Фьюри на осень этого года.

Ранее портал Новини.LIVE сообщил, что Фьюри не хочет ничого слышать о третьем бое с Александром Усиком.

Также ранее портал Новини.LIVE опубликовал слова Фьюри относительно того, помогут ли Джошуа совместные тренировки с Усиком.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
