Главная Спорт Усик обратился к украинцам после победы Фьюри над Махмудовым

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 12:21
Усик с важным пожеланием красиво поздравил украинцев с Пасхой
Александр Усик на обложке журнала. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Пасхой. Спортсмен пожелал соотечественникам силы, которая поможет справиться со всеми невзгодами. Тяжеловес поддержал людей трогательным обращением. 

Усик записал специальное поздравительное видео на своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE

Обладатель чемпионских поясов в супертяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF заявил, что хотел бы поздравить каждого украинца. Александр Усик понимает, что люди переживают сложные времена, но пожелал им справиться с испытаниями. 

"Со светлым праздником Пасхи. Христос воскрес! Пусть в ваших сердцах всегда была вера, которая ведет вперед даже в самые тяжелые моменты. Мы все проходим свой путь, и очень важно не потерять себя, оставаться людьми и поддерживать друг друга. Желаю вам мира в душе, тепла в домах и света, который всегда побеждает тьму", — сказал Усик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неопределенное будущее чемпиона 

Поздравление украинского боксера прозвучало вскоре после победы Тайсона Фьюри над Арсланбеком Махмудовым. Британский боксер официально вернулся в ринг, одержал важную победу и сразу же бросил вызов Энтони Джошуа. 

В мире бокса существует теория, что победитель "Британской дуэли" будет претендовать на "трилогию" с Александром Усиком, который по два раза победил и Тайсона Фьюри, и Энтони Джошуа. 

А пока украинский чемпион продолжает готовиться к бою против кикбоксера Рико Верхувена. Александр Усик выйдет на ринг 23 марта 2026 года у подножья египетских пирамид в Гизе. 

Александр Усик бокс Пасха Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
