Усик с важным пожеланием красиво поздравил украинцев с Пасхой

Александр Усик на обложке журнала. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Пасхой. Спортсмен пожелал соотечественникам силы, которая поможет справиться со всеми невзгодами. Тяжеловес поддержал людей трогательным обращением.

Усик записал специальное поздравительное видео на своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Обладатель чемпионских поясов в супертяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF заявил, что хотел бы поздравить каждого украинца. Александр Усик понимает, что люди переживают сложные времена, но пожелал им справиться с испытаниями.

"Со светлым праздником Пасхи. Христос воскрес! Пусть в ваших сердцах всегда была вера, которая ведет вперед даже в самые тяжелые моменты. Мы все проходим свой путь, и очень важно не потерять себя, оставаться людьми и поддерживать друг друга. Желаю вам мира в душе, тепла в домах и света, который всегда побеждает тьму", — сказал Усик.

Неопределенное будущее чемпиона

Поздравление украинского боксера прозвучало вскоре после победы Тайсона Фьюри над Арсланбеком Махмудовым. Британский боксер официально вернулся в ринг, одержал важную победу и сразу же бросил вызов Энтони Джошуа.

В мире бокса существует теория, что победитель "Британской дуэли" будет претендовать на "трилогию" с Александром Усиком, который по два раза победил и Тайсона Фьюри, и Энтони Джошуа.

А пока украинский чемпион продолжает готовиться к бою против кикбоксера Рико Верхувена. Александр Усик выйдет на ринг 23 марта 2026 года у подножья египетских пирамид в Гизе.

