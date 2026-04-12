Фьюри объяснил возвращение в бокс после двух поражений от Усика

Фьюри заявил, что был бы лузером, если бы завершил карьеру поражением Усику

Фьюри заявил, что был бы лузером, если бы завершил карьеру поражением Усику

Дата публикации 12 апреля 2026 21:15
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил причины своего возвращения в профессиональный бокс после поражений от Александра Усика. Британец подчеркнул, что для него было принципиально не завершать карьеру после неудачных результатов.

О причинах возвращения Тайсона сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании Queensberry.

Фьюри не мог завершить карьеру после боя с Усиком

Фьюри после победы над Арсланбеком Махмудовым заявил, что период после двух боев с Усиком стал для него одним из самых сложных в жизни.

Британец признал, что долгое время не мог смириться с поражениями и считал, что результаты тех поединков были несправедливыми. Именно поэтому он решил взять паузу и отойти от бокса, чтобы переосмыслить ситуацию и восстановиться психологически.

При этом Фьюри подчеркнул, что статус победителя на протяжении многих лет сформировал его отношение к спорту и собственной карьере. Он дал понять, что не готов покидать ринг в тот момент, когда чувствует себя недооцененным или несправедливо побежденным.

"Для меня было трудно завершить карьеру поражением, потому что я не неудачник. А вернуться после такого долгого простоя, еще и с возрастом, когда все говорили: "Он уже не сможет..." — все это...", — сказал Фьюри.

Также боксер отметил, что возвращение на арену в Лондоне стало для него особым моментом и дало ему уверенность в собственных силах.

Фьюри добавил, что атмосфера на арене и поддержка болельщиков сыграли важную роль в его мотивации. По его словам, именно такие моменты заставляют его продолжать выступления на самом высоком уровне.

Для 37-летнего британца этот поединок стал первым после возвращения на ринг. Еще в январе 2025 года Фьюри объявил о завершении карьеры после двух подряд поражений от Усика.

Напомним, ранее звездный британский ветеран супертяжелого веса Тайсон Фьюри одержал победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Как сообщал портал Новини.LIVE, Энтони Джошуа жестко отреагировал на вызов Фьюри и ответил британцу.

Андрей Андрущак - Редактор

Андрей Андрущак
