Фьюри объяснил возвращение в бокс после двух поражений от Усика

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил причины своего возвращения в профессиональный бокс после поражений от Александра Усика. Британец подчеркнул, что для него было принципиально не завершать карьеру после неудачных результатов.

О причинах возвращения Тайсона сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании Queensberry.

Фьюри не мог завершить карьеру после боя с Усиком

Фьюри после победы над Арсланбеком Махмудовым заявил, что период после двух боев с Усиком стал для него одним из самых сложных в жизни.

Британец признал, что долгое время не мог смириться с поражениями и считал, что результаты тех поединков были несправедливыми. Именно поэтому он решил взять паузу и отойти от бокса, чтобы переосмыслить ситуацию и восстановиться психологически.

При этом Фьюри подчеркнул, что статус победителя на протяжении многих лет сформировал его отношение к спорту и собственной карьере. Он дал понять, что не готов покидать ринг в тот момент, когда чувствует себя недооцененным или несправедливо побежденным.

"Для меня было трудно завершить карьеру поражением, потому что я не неудачник. А вернуться после такого долгого простоя, еще и с возрастом, когда все говорили: "Он уже не сможет..." — все это...", — сказал Фьюри.

Также боксер отметил, что возвращение на арену в Лондоне стало для него особым моментом и дало ему уверенность в собственных силах.

Фьюри добавил, что атмосфера на арене и поддержка болельщиков сыграли важную роль в его мотивации. По его словам, именно такие моменты заставляют его продолжать выступления на самом высоком уровне.

Для 37-летнего британца этот поединок стал первым после возвращения на ринг. Еще в январе 2025 года Фьюри объявил о завершении карьеры после двух подряд поражений от Усика.

Напомним, ранее звездный британский ветеран супертяжелого веса Тайсон Фьюри одержал победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

