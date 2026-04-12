Ф’юрі пояснив повернення в бокс після двох поразк від Усика

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі пояснив причини свого повернення у професійний бокс після поразок від Олександра Усика. Британець наголосив, що для нього було принципово не завершувати кар’єру після невдалих результатів.

Про причини повернення Тайсона повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу промоутерської компанії Queensberry.

Ф’юрі не міг завершити кар’єру після бою з Усиком

Ф’юрі після перемоги над Арсланбеком Махмудовим заявив, що період після двох боїв із Усиком став для нього одним із найскладніших у житті.

Британець визнав, що тривалий час не міг змиритися з поразками та вважав, що результати тих поєдинків були несправедливими. Саме через це він вирішив взяти паузу й відійти від боксу, щоб переосмислити ситуацію та відновитися психологічно.

При цьому Ф’юрі підкреслив, що статус переможця протягом багатьох років сформував його ставлення до спорту і власної кар’єри. Він дав зрозуміти, що не готовий залишати ринг у той момент, коли відчуває себе недооціненим або несправедливо переможеним.

Читайте також:

"Для мене було важко завершити кар’єру поразкою, бо я не невдаха. А повернутися після такого довгого простою, ще й з віком, коли всі казали: "Він уже не зможе…" — усе це...", — сказав Ф’юрі.

Також боксер відзначив, що повернення на арену у Лондоні стало для нього особливим моментом і дало йому впевненість у власних силах.

Ф’юрі додав, що атмосфера на арені та підтримка вболівальників відіграли важливу роль у його мотивації. За його словами, саме такі моменти змушують його продовжувати виступи на найвищому рівні.

Для 37-річного британця цей поєдинок став першим після повернення на ринг. Ще в січні 2025 року Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри після двох поспіль поразок від Усика.

Нагадаємо, раніше зірковий британський ветеран надважкої ваги Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над росіянином Арсланбеком Махмудовим на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

