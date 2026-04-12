У разі відмови Джошуа Ф’юрі готовий до трилогії з Усиком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив про готовність провести третій бій проти Олександра Усика. Британець розглядає цей варіант, якщо не вдасться організувати поєдинок із Ентоні Джошуа.

Ф’юрі не хоче битися ні з ким крім Джошуа та Усика

Ф’юрі наголосив, що його пріоритетом залишається бій із Джошуа, але у разі відмови співвітчизника він готовий повернутися до протистояння з українцем.

"Я хочу битися з Ентоні Джошуа. Якщо він цього не хоче — тоді давайте зробимо трилогію з Усиком", — сказав Ф’юрі.

При цьому боксер додав, що очікує справедливих умов для майбутнього поєдинку. Він натякнув на результат двох боїв із Усиком, де, на його думку, був пограбований суддями.

У ніч на 12 квітня Ф’юрі повернувся на ринг після паузи та переміг росіянина Арсланбека Махмудова одностайним рішенням суддів.

Усик і Ф’юрі зустрічалися у травні 2024 року, коли українець переміг роздільним рішенням суддів, а в грудні того ж року — одностайним рішенням суддів.

Раніше українець заявляв про бажання провести третій бій з Ф’юрі, але британець відкидав цю ідею, оскільки вважав, що Джошуа погодиться на поєдинок.

Нагадаємо, раніше Джошуа відвідав бій Ф'юрі — Махмудов, де мали оголосити "кращий бій в боксі".

Як повідомляв портал Новини.LIVE, Джошуа принизив Ф'юрі після того, коли той викликав його на бій.