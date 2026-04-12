Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Фьюри в следующем поединке готов снова драться с Усиком

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 14:25
В случае отказа Джошуа Фьюри готов к трилогии с Усиком в случае отказа Джошуа
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о готовности провести третий бой против Александра Усика. Британец рассматривает этот вариант, если не удастся организовать поединок с Энтони Джошуа.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Netflix Sports.

Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов. Фото: Reuters

Фьюри не хочет драться ни с кем кроме Джошуа и Усика

Фьюри подчеркнул, что его приоритетом остается бой с Джошуа, но в случае отказа соотечественника он готов вернуться к противостоянию с украинцем.

"Я хочу драться с Энтони Джошуа. Если он этого не хочет — тогда давайте сделаем трилогию с Усиком", — сказал Фьюри.

При этом боксер добавил, что ожидает справедливых условий для будущего поединка. Он намекнул на результат двух боев с Усиком, где, по его мнению, был ограблен судьями.

Читайте также:

В ночь на 12 апреля Фьюри вернулся на ринг после паузы и победил россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

Усик и Фьюри встречались в мае 2024 года, когда украинец победил раздельным решением судей, а в декабре того же года — единогласным решением судей.

Ранее украинец заявлял о желании провести третий бой с Фьюри, но британец отвергал эту идею, поскольку считал, что Джошуа согласится на поединок.

Напомним, ранее Джошуа посетил бой Фьюри — Махмудов, где должны были объявить "лучший бой в боксе".

Как сообщал портал Новини.LIVE, Джошуа унизил Фьюри после того, когда тот вызвал его на бой.

Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации