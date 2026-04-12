В случае отказа Джошуа Фьюри готов к трилогии с Усиком в случае отказа Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о готовности провести третий бой против Александра Усика. Британец рассматривает этот вариант, если не удастся организовать поединок с Энтони Джошуа.

Фьюри не хочет драться ни с кем кроме Джошуа и Усика

Фьюри подчеркнул, что его приоритетом остается бой с Джошуа, но в случае отказа соотечественника он готов вернуться к противостоянию с украинцем.

"Я хочу драться с Энтони Джошуа. Если он этого не хочет — тогда давайте сделаем трилогию с Усиком", — сказал Фьюри.

При этом боксер добавил, что ожидает справедливых условий для будущего поединка. Он намекнул на результат двух боев с Усиком, где, по его мнению, был ограблен судьями.

Читайте также:

В ночь на 12 апреля Фьюри вернулся на ринг после паузы и победил россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

Усик и Фьюри встречались в мае 2024 года, когда украинец победил раздельным решением судей, а в декабре того же года — единогласным решением судей.

Ранее украинец заявлял о желании провести третий бой с Фьюри, но британец отвергал эту идею, поскольку считал, что Джошуа согласится на поединок.

Напомним, ранее Джошуа посетил бой Фьюри — Махмудов, где должны были объявить "лучший бой в боксе".

Как сообщал портал Новини.LIVE, Джошуа унизил Фьюри после того, когда тот вызвал его на бой.