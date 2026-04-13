Усик із важливим побажанням красиво привітав українців із Великоднем

Олександр Усик на обкладинці журналу. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик привітав українців із Великоднем. Спортсмен побажав співвітчизникам сили, яка допоможе впоратися з усіма негараздами. Важкоатлет підтримав людей зворушливим зверненням.

Усик записав спеціальне вітальне відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Володар чемпіонських поясів у суперважкій вазі за версією WBC, WBA та IBF заявив, що хотів би привітати кожного українця. Олександр Усик розуміє, що люди переживають складні часи, але побажав їм впоратися з випробуваннями.

"Зі світлим святом Великодня. Христос воскрес! Нехай у ваших серцях завжди була віра, яка веде вперед навіть у найважчі моменти. Ми всі проходимо свій шлях, і дуже важливо не втратити себе, залишатися людьми та підтримувати один одного. Бажаю вам миру в душі, тепла в домівках і світла, яке завжди перемагає темряву", — сказав Усик.

Невизначене майбутнє чемпіона

Привітання українського боксера прозвучало незабаром після перемоги Тайсона Ф'юрі над Арсланбеком Махмудовим. Британський боксер офіційно повернувся в ринг, здобув важливу перемогу й одразу ж кинув виклик Ентоні Джошуа.

Читайте також:

У світі боксу існує теорія, що переможець "Британської дуелі" претендуватиме на "трилогію" з Олександром Усиком, який по два рази переміг і Тайсона Ф'юрі, і Ентоні Джошуа.

А поки що український чемпіон продовжує готуватися до бою проти кікбоксера Ріко Верхувена. Олександр Усик вийде на ринг 23 березня 2026 року біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі.

