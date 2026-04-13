Флорентіно Перес розглядає повернення Тоні Крооса в Реал

Тоні Кроос пробує сили в баскетболі. Фото: Max Ellerbrake — firo sportphoto/Getty Images

Колишній півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос може повернутися в мадридський "Реал". Керівництво клубу розглядає можливість його працевлаштування в новій ролі. Ініціатором ідеї є президент клубу Флорентіно Перес.

При цьому вже влітку в мадридському "Реалі" можуть відбутися вибори нового глави, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Diario AS.

Поки не уточнюється, яку саме посаду може обійняти Тоні Кроос. Йдеться про можливу роботу в структурі клубу. Німець завершив виступи у 2024 році після успішного сезону з мадридським "Реалом" і участі в чемпіонаті Європи. Тоді збірна Німеччини дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутньому переможцю турніру Іспанії.

Успішна кар'єра Крооса в "Реалі"

Німецький півзахисник провів у "королівському клубі" десять років і виграв 23 трофеї. Тоні Кроос виступав за мадридський клуб із 2014 по 2024 рік. За цей час він п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів та чотири рази ставав чемпіоном Іспанії.

Тоні Кроос прощається з Лукою Модрічем перед тим, як піти з "Реала". Фото: Diego Souto/Getty Images

Повернення Тоні Крооса в іспанський клуб може стати частиною довгострокової стратегії з посилення управлінської структури. А останнім часом з'являється багато інформації про перетворення в мадридському "Реалі". Ці чутки викликані невдачами команди в Ла Лізі та на міжнародній арені. Не дивно, що Флорентіно Перес намагається змінити ситуацію.

