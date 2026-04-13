Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мадридський Реал готує повернення Тоні Крооса

Мадридський Реал готує повернення Тоні Крооса

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 11:23
Флорентіно Перес розглядає повернення Тоні Крооса в Реал
Тоні Кроос пробує сили в баскетболі. Фото: Max Ellerbrake — firo sportphoto/Getty Images

Колишній півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос може повернутися в мадридський "Реал". Керівництво клубу розглядає можливість його працевлаштування в новій ролі. Ініціатором ідеї є президент клубу Флорентіно Перес.

При цьому вже влітку в мадридському "Реалі" можуть відбутися вибори нового глави, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Diario AS.

Поки не уточнюється, яку саме посаду може обійняти Тоні Кроос. Йдеться про можливу роботу в структурі клубу. Німець завершив виступи у 2024 році після успішного сезону з мадридським "Реалом" і участі в чемпіонаті Європи. Тоді збірна Німеччини дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутньому переможцю турніру Іспанії.

Успішна кар'єра Крооса в "Реалі"

Німецький півзахисник провів у "королівському клубі" десять років і виграв 23 трофеї. Тоні Кроос виступав за мадридський клуб із 2014 по 2024 рік. За цей час він п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів та чотири рази ставав чемпіоном Іспанії.

Тони Кроос и Лука Модрич на Сантьяго Бернабеу в мае 2025 года
Тоні Кроос прощається з Лукою Модрічем перед тим, як піти з "Реала". Фото: Diego Souto/Getty Images

Повернення Тоні Крооса в іспанський клуб може стати частиною довгострокової стратегії з посилення управлінської структури. А останнім часом з'являється багато інформації про перетворення в мадридському "Реалі". Ці чутки викликані невдачами команди в Ла Лізі та на міжнародній арені. Не дивно, що Флорентіно Перес намагається змінити ситуацію.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE нагадували про слова тренера "Нефтчі" Юрія Вернидуба щодо перспектив збірної України.

Також Новини.LIVE повідомляли про коментарі Тайсона Ф'юрі щодо можливого завершення кар'єри та нових поєдинків. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Реал Мадрид Тоні Кроос
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації