Реал хоче повернути до клубу важливу посаду і легендарного работіка

Реал поверне на Сантьяго Бернабеу легенду клубу
Мадридський "Реал" розглядає можливість повернення посади спортивного директора. Керівництво клубу аналізує поточну структуру управління і вивчає кандидатури на цю позицію. Востаннє подібна роль існувала в клубі понад десять років тому.
Нині питання знову опинилося на порядку денному, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на El Larguero.
В іспанському клубі хочуть посилити управлінську вертикаль на тлі зростання конкуренції в європейському футболі. Мадридський "Реал" оцінює різні профілі фахівців, які могли б зайнятися спортивною стратегією і трансферною політикою. При цьому остаточного рішення поки що не ухвалено.
Чому "Реал" повертається до старої моделі
Раніше "королівський клуб" відмовився від класичної моделі з окремим спортивним директором, розподіливши функції між керівництвом і тренерським штабом. Однак сучасний ринок вимагає більш структурованого підходу до селекції та розвитку команди. У клубі вважають, що повернення цієї посади може підвищити ефективність роботи.
Останнім спортивним директором мадридського "Реала" був Мігель Пардеса, який обіймав цю посаду до червня 2014 року. Він є вихованцем клубу та частиною легендарної "Кінта дель Буїтре", з якою виграв кілька чемпіонатів Іспанії та Кубків УЄФА. Як функціонер Пардеса також брав участь у формуванні команди в період активних трансферних кампаній початку 2010-х років.
