Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Реал поверне на Сантьяго Бернабеу легенду клубу

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 17:33
Реал хоче повернути до клубу важливу посаду і легендарного работіка
Президент УЄФА Александер Чеферін (ліворуч) та глава "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Reuters/Ana Beltran

Мадридський "Реал" розглядає можливість повернення посади спортивного директора. Керівництво клубу аналізує поточну структуру управління і вивчає кандидатури на цю позицію. Востаннє подібна роль існувала в клубі понад десять років тому.

Нині питання знову опинилося на порядку денному, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на El Larguero.

В іспанському клубі хочуть посилити управлінську вертикаль на тлі зростання конкуренції в європейському футболі. Мадридський "Реал" оцінює різні профілі фахівців, які могли б зайнятися спортивною стратегією і трансферною політикою. При цьому остаточного рішення поки що не ухвалено.

Мигель Пардеса на презентации книги о мадридском "Реале" в 2012 году
Колишній спортивний директор "Реала" Мігель Пардеса. Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Чому "Реал" повертається до старої моделі

Раніше "королівський клуб" відмовився від класичної моделі з окремим спортивним директором, розподіливши функції між керівництвом і тренерським штабом. Однак сучасний ринок вимагає більш структурованого підходу до селекції та розвитку команди. У клубі вважають, що повернення цієї посади може підвищити ефективність роботи.

Останнім спортивним директором мадридського "Реала" був Мігель Пардеса, який обіймав цю посаду до червня 2014 року. Він є вихованцем клубу та частиною легендарної "Кінта дель Буїтре", з якою виграв кілька чемпіонатів Іспанії та Кубків УЄФА. Як функціонер Пардеса також брав участь у формуванні команди в період активних трансферних кампаній початку 2010-х років.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Реал Мадрид Флорентіно Перес Мігель Пардеса
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації