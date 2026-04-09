Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Реал запросить зірку Челсі та збірної Аргентини

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 13:13
Реал домовляється про трансфер з Енцо Фернандесом
Енцо Фернандес у матчі за збірну Аргентини. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Влітку 2026 року після закінчення чемпіонату світу з футболу на європейські клуби чекає активне трансферне вікно. Мадридський "Реал" не стане винятком. Іспанський клуб збирається підписати відомого гравця.

Енцо Фернандес зацікавлений у переїзді до Мадрида, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Лідер півзахисту англійського "Челсі" Енцо Фернандес хоче перейти в мадридський "Реал". Його агенти вже ведуть переговори про контракт із представниками "королівського клубу". Аргентинський футболіст уже почав натякати керівництву "Челсі" про бажання змінити клуб. 

Трансфер Енцо Фернандеса в "Реал"

Нещодавно півзахисник опублікував повідомлення про те, що його родині дуже подобається Мадрид. Він написав, що хоче жити в цьому місті. "Челсі" таке не сподобалося, в результаті Фернандеса відсторонили від ігор і тренувань на два тижні.

Энцо Фернандес и Лионель Месси в матче за сборную Аргентины 31 марта 2026 года
Енцо Фернандес із Ліонелем Мессі. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Однак Енцо не збирається здаватися. Якщо гравець захоче піти, у "Челсі" буде мало шансів його утримати. При цьому у "синіх" величезний дефіцит бюджету через те, що команді не вдалося пробитися в Лігу чемпіонів.

Читайте також:

Енцо Фернендес перейшов у "Челсі" з португальської "Бенфіки" в січні 2023 року. Англійський клуб заплатив за нього 121 млн євро. Контракт 25-річного півзахисника з клубом діє до літа 2032 року.

Портал Новини.LIVE нагадує, що головного тренера збірної України Сергія Реброва розкритикували через велику зарплату.

Також Новини.LIVE писали про випадок, коли Пеле та Мірча Луческу зіткнулися в матчі на футбольному полі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Челсі Енцо Фернандес
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації