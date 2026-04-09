Реал домовляється про трансфер з Енцо Фернандесом

Енцо Фернандес у матчі за збірну Аргентини. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Влітку 2026 року після закінчення чемпіонату світу з футболу на європейські клуби чекає активне трансферне вікно. Мадридський "Реал" не стане винятком. Іспанський клуб збирається підписати відомого гравця.

Енцо Фернандес зацікавлений у переїзді до Мадрида

Лідер півзахисту англійського "Челсі" Енцо Фернандес хоче перейти в мадридський "Реал". Його агенти вже ведуть переговори про контракт із представниками "королівського клубу". Аргентинський футболіст уже почав натякати керівництву "Челсі" про бажання змінити клуб.

Трансфер Енцо Фернандеса в "Реал"

Нещодавно півзахисник опублікував повідомлення про те, що його родині дуже подобається Мадрид. Він написав, що хоче жити в цьому місті. "Челсі" таке не сподобалося, в результаті Фернандеса відсторонили від ігор і тренувань на два тижні.

Енцо Фернандес із Ліонелем Мессі. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Однак Енцо не збирається здаватися. Якщо гравець захоче піти, у "Челсі" буде мало шансів його утримати. При цьому у "синіх" величезний дефіцит бюджету через те, що команді не вдалося пробитися в Лігу чемпіонів.

Читайте також:

Енцо Фернендес перейшов у "Челсі" з португальської "Бенфіки" в січні 2023 року. Англійський клуб заплатив за нього 121 млн євро. Контракт 25-річного півзахисника з клубом діє до літа 2032 року.

