Баварія вперше за 25 років обіграла Реал у Мадриді

Андрій Лунін в матчі проти "Баварії". Фото: Reuters

Мюнхенська "Баварія" здобула перемогу над "Реалом" у Мадриді з рахунком 2:1 у матчі чвертьфіналу. Для німецького клубу це перший виїзний успіх проти мадридців за останні 25 років у Лізі чемпіонів.

"Реал" поступився вперше за 25 років

Підопічні Венсана Компані відкрили рахунок на 41-й хвилині, коли Луїс Діас реалізував момент після передачі в штрафний майданчик. Одразу після перерви Гаррі Кейн подвоїв перевагу, скориставшись помилкою суперника в центрі поля і пробив низом у правий кут воріт.

"Реал" скоротив відставання на 74-й хвилині завдяки Кіліану Мбаппе, який замкнув простріл із флангу. До кінця зустрічі мадридці створили кілька небезпечних моментів, однак зрівняти рахунок не змогли. Це вперше мадридці програли "Баварії" за останні 25 років.

Український воротар Андрій Лунін провів матч у стартовому складі "Реала" та здійснив п’ять сейвів, зокрема після ударів Майкла Олісе та Сержа Гнабрі.

У паралельному матчі чвертьфіналу "Арсенал" мінімально переміг "Спортинг" із рахунком 1:0. Єдиний гол на 91-й хвилині забив Кай Гаверц.

"Реал" Мадрид — "Баварія" — 1:2

Голи: Мбаппе, 74 — Л. Діас, 41, Кейн, 46

"Реал": Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен (Мілітао, 62), Каррерас — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Беллінгем, 62) — Гюлер (Б. Діас, 71), Мбаппе, Вінісіус.

"Баварія": Ноєр — Лаймер (Девіс, 69), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович (Горецка, 90+3) — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 69), Л. Діас (Бішоф, 90+3) — Кейн.

Попередження: Чуамені — Та, Л. Діас, Ноєр, Мусіала

