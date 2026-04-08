Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Реал з Луніним на воротах вперше за 25 років поступився Баварії в Мадриді

Реал з Луніним на воротах вперше за 25 років поступився Баварії в Мадриді

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 01:12
Баварія вперше за 25 років обіграла Реал у Мадриді
Андрій Лунін в матчі проти "Баварії". Фото: Reuters

Мюнхенська "Баварія" здобула перемогу над "Реалом" у Мадриді з рахунком 2:1 у матчі чвертьфіналу. Для німецького клубу це перший виїзний успіх проти мадридців за останні 25 років у Лізі чемпіонів.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Реал" поступився вперше за 25 років

Підопічні Венсана Компані відкрили рахунок на 41-й хвилині, коли Луїс Діас реалізував момент після передачі в штрафний майданчик. Одразу після перерви Гаррі Кейн подвоїв перевагу, скориставшись помилкою суперника в центрі поля і пробив низом у правий кут воріт.

"Реал" скоротив відставання на 74-й хвилині завдяки Кіліану Мбаппе, який замкнув простріл із флангу. До кінця зустрічі мадридці створили кілька небезпечних моментів, однак зрівняти рахунок не змогли. Це вперше мадридці програли "Баварії" за останні 25 років.

Український воротар Андрій Лунін провів матч у стартовому складі "Реала" та здійснив п’ять сейвів, зокрема після ударів Майкла Олісе та Сержа Гнабрі.

У паралельному матчі чвертьфіналу "Арсенал" мінімально переміг "Спортинг" із рахунком 1:0. Єдиний гол на 91-й хвилині забив Кай Гаверц.

"Реал" Мадрид — "Баварія" — 1:2

Голи: Мбаппе, 74 — Л. Діас, 41, Кейн, 46

"Реал": Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен (Мілітао, 62), Каррерас — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Беллінгем, 62) — Гюлер (Б. Діас, 71), Мбаппе, Вінісіус.

"Баварія": Ноєр — Лаймер (Девіс, 69), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович (Горецка, 90+3) — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 69), Л. Діас (Бішоф, 90+3) — Кейн.

Попередження: Чуамені — Та, Л. Діас, Ноєр, Мусіала

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Андрій Лунін Баварія
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації