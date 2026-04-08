Бавария впервые за 25 лет обыграла Реал в Мадриде

Андрей Лунин в матче против "Баварии".

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Реалом" в Мадриде со счетом 2:1 в матче четвертьфинала. Для немецкого клуба это первый выездной успех против мадридцев за последние 25 лет в Лиге чемпионов.

"Реал" уступил впервые за 25 лет

Подопечные Венсана Компани открыли счет на 41-й минуте, когда Луис Диас реализовал момент после передачи в штрафную площадь. Сразу после перерыва Гарри Кейн удвоил преимущество, воспользовавшись ошибкой соперника в центре поля и пробил низом в правый угол ворот.

"Реал" сократил отставание на 74-й минуте благодаря Килиану Мбаппе, который замкнул прострел с фланга. До конца встречи мадридцы создали несколько опасных моментов, однако сравнять счет не смогли. Это впервые мадридцы проиграли "Баварии" за последние 25 лет.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в стартовом составе "Реала" и совершил пять сейвов, в частности после ударов Майкла Олисе и Сержа Гнабри.

В параллельном матче четвертьфинала "Арсенал" минимально победил "Спортинг" со счетом 1:0. Единственный гол на 91-й минуте забил Кай Гаверц.

"Реал" Мадрид — "Бавария" — 1:2

Голы: Мбаппе, 74 — Л. Диас, 41, Кейн, 46

"Реал": Лунин — Александер-Арнольд, Рюдигер, Гюйсен (Милитао, 62), Каррерас — Вальверде, Чуамени, Питарч (Беллингем, 62) — Гюлер (Б. Диас, 71), Мбаппе, Винисиус.

"Бавария": Нойер — Лаймер (Дэвис, 69), Упамекано, Та, Станишич — Киммих, Павлович (Горецка, 90+3) — Олисе, Гнабри (Мусиала, 69), Л. Диас (Бишоф, 90+3) — Кейн.

Предупреждения: Чуамени — Та, Л. Диас, Нойер, Мусиала

