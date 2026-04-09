Главная Спорт Реал пригласит звезду Челси и сборной Аргентины

Реал пригласит звезду Челси и сборной Аргентины

Дата публикации 9 апреля 2026 13:13
Реал договаривается о трансфере с Энцо Фернандесом
Энцо Фернандес в матче за сборную Аргентины. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Летом 2026 года после окончания чемпионата мира по футболу европейским клубам предстоит активное трансферное окно. Мадридский "Реал" не станет исключением. Испанский клуб собирается подписать известного игрока. 

Энцо Фернандес заинтересован в переезде в Мадрид, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca

Лидер полузащиты английского "Челси" Энцо Фернандес хочет перейти в мадридский "Реал". Его агенты уже ведут переговоры о контракте с представителями "королевского клуба". Аргентинский футболист уже начал намекать руководству "Челси" о желании сменить клуб. 

Трансфер Энцо Фернандеса в "Реал" 

Недавно полузащитник опубликовал сообщение о том, что его семье очень нравится Мадрид. Он написал, что хочет жить в этом городе. "Челси" такое не понравилось, в результате Фернандеса отстранили от игр и тренировок на две недели.  

Энцо Фернандес и Лионель Месси в матче за сборную Аргентины 31 марта 2026 года
Энцо Фернандес с Лионелем Месси. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Однако Энцо не собирается сдаваться. Если игрок захочет уйти, у "Челси" будет мало шансов его удержать. При этом у "синих" огромный дефицит бюджета из-за того, что команде не удалось пробиться в Лигу чемпионов. 

Энцо Фернендес перешел в "Челси" из португальской "Бенфики" в январе 2023 года. Английский клуб заплатил за него 121 млн евро. Контракт 25-летнего полузащитника с клубом действует до лета 2032 года. 

Портал Новини.LIVE напоминает, что главного тренера сборной Украины Сергея Реброва раскритиковали из-за большой зарплаты. 

Также Новини.LIVE писали о случае, когда Пеле и Мирча Луческу встертились в матче на футбольном поле. 

Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
