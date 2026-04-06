Винисиус признал, что был не прав в конфликте с Хаби Алонсо

Футболист сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор вернулся к одному из самых скандальных эпизодов сезона. Во время поединка против "Барселоны" (2:1) в 10 туре Ла Лиги форвард некрасиво себя повел. Ранее он был уверен в своей правоте, но спустя время заговорил совершенно иначе.

Викисиус фактически признал правоту бывшего тренера команды Хаби Алонсо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Первое "Эль Класико" сезона 2025/2026 получилось насыщенным событиями и эмоциями. Винисиус оказался расстроен тем, что наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо его заменил. Бразилец громко выражал свое недовольство и не пожал тренеру руку.

Что Винисиус сказал о Хаби Алонсо

В том матче бразилец сразу ушел в подтрибунное помещение, хотя позже вернулся и сел на скамейку запасных. Возвращаясь к теме скандального поединка, Винисиус признал, что был увлечен эмоциями и не мог здраво рассуждать. Он рассказал, что извинился перед наставником и партнерами по команде.

"Уже позже я понял, что бы не прав. Я еще молод, и могу допускать такие ошибки. Такой опыт тоже нужен. Да, мы с Хаби Алонсо не очень хорошо ладили, но у каждого тренера свои особенности. Я многому у него научился", — рассказал Винисиус.

Руководство "Реала" уволило Хаби Алонсо в январе 2026 года после поражения от "Барселоны" в Суперкубке Испании. Новым наставником команды стал Альваро Арбелоа, которому уже тоже грозит отставка.

