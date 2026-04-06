Вінісіус здивував висловлюванням на адресу Хабі Алонсо

Вінісіус здивував висловлюванням на адресу Хабі Алонсо

Дата публікації: 6 квітня 2026 19:09
Вінісіус визнав, що був не правий у конфлікті з Хабі Алонсо
Вінісіус Жуніор на лавці запасних. Фото: Reuters/Nacho Doce

Футболіст збірної Бразилії та мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор повернувся до одного з найскандальніших епізодів сезону. Під час поєдинку проти "Барселони" (2:1) у 10 турі Ла Ліги форвард негарно себе повів. Раніше він був упевнений у своїй правоті, але через деякий час заговорив зовсім інакше.

Вікісіус фактично визнав правоту колишнього тренера команди Хабі Алонсо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Перше "Ель Класіко" сезону 2025/2026 вийшло насиченим подіями та емоціями. Вінісіус виявився засмученим тим, що наставник мадридського "Реала" Хабі Алонсо його замінив. Бразилець голосно висловлював своє невдоволення та не потиснув тренеру руку.

Винисиус Жуниор в Мадридском дерби 22 марта 2026 года
Вінісіус Жуніор під час поєдинку. Фото: Reuters/Jon Nazca

Що Вінісіус сказав про Хабі Алонсо

У тому матчі бразилець одразу пішов у підтрибунне приміщення, хоча пізніше повернувся і сів на лавку запасних. Повертаючись до теми скандального поєдинку, Вінісіус визнав, що був захоплений емоціями та не міг тверезо міркувати. Він розповів, що вибачився перед наставником і партнерами по команді.

"Уже пізніше я зрозумів, що був не правий. Я ще молодий, і можу припускатися таких помилок. Такий досвід теж потрібен. Так, ми з Хабі Алонсо не дуже добре ладнали, але в кожного тренера свої особливості. Я багато чого в нього навчився", — розповів Вінісіус.

Читайте також:

Керівництво "Реала" звільнило Хабі Алонсо в січні 2026 року після поразки від "Барселони" в Суперкубку Іспанії. Новим наставником команди став Альваро Арбелоа, якому вже теж загрожує відставка.

Портал Новини.LIVE писав про те, що англійський "Ліверпуль" може залишити в клубі головного тренера Арне Слота.

Також Новини.LIVE писав про нового суперника збірної України, з яким вона зіграє перед стартом ЧС-2026.

спорт футбол Реал Мадрид Хабі Алонсо Вінісіус Жуніор
Володимир Соборний - Редактор
Володимир Соборний
