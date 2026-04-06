Вінісіус визнав, що був не правий у конфлікті з Хабі Алонсо

Футболіст збірної Бразилії та мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор повернувся до одного з найскандальніших епізодів сезону. Під час поєдинку проти "Барселони" (2:1) у 10 турі Ла Ліги форвард негарно себе повів. Раніше він був упевнений у своїй правоті, але через деякий час заговорив зовсім інакше.

Вікісіус фактично визнав правоту колишнього тренера команди Хабі Алонсо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Перше "Ель Класіко" сезону 2025/2026 вийшло насиченим подіями та емоціями. Вінісіус виявився засмученим тим, що наставник мадридського "Реала" Хабі Алонсо його замінив. Бразилець голосно висловлював своє невдоволення та не потиснув тренеру руку.

Що Вінісіус сказав про Хабі Алонсо

У тому матчі бразилець одразу пішов у підтрибунне приміщення, хоча пізніше повернувся і сів на лавку запасних. Повертаючись до теми скандального поєдинку, Вінісіус визнав, що був захоплений емоціями та не міг тверезо міркувати. Він розповів, що вибачився перед наставником і партнерами по команді.

"Уже пізніше я зрозумів, що був не правий. Я ще молодий, і можу припускатися таких помилок. Такий досвід теж потрібен. Так, ми з Хабі Алонсо не дуже добре ладнали, але в кожного тренера свої особливості. Я багато чого в нього навчився", — розповів Вінісіус.

Керівництво "Реала" звільнило Хабі Алонсо в січні 2026 року після поразки від "Барселони" в Суперкубку Іспанії. Новим наставником команди став Альваро Арбелоа, якому вже теж загрожує відставка.

