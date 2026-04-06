Ламін Ямаль розлютився на тренера Барселони через вболівальників Атлетіко

Дата публікації: 6 квітня 2026 13:25
У Фліка конфлікт із Ламіном Ямалем у Барселоні
Засмучений Ламін Ямаль у матчі з "Атлетіко". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

У матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" здобула вольову перемогу над "Атлетіко" (2:1). Незважаючи на результат поєдинку, у каталонській команді виник конфлікт. Ламін Ямаль виявився незадоволений діями наставника.

Зірковий футболіст не потиснув руку Гансу-Дітеру Фліку під час заміни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS

Ламін Ямаль провів матч проти "Атлетіко" на високому рівні, а його команда зробила важливий крок на шляху до чемпіонського титулу. Однак багато журналістів звернули увагу, що футболіст був розлючений, не потиснув руку головному тренеру і не святкував вирішальний гол своєї команди.

Подкат Нико Гонсалеса против Ламина Ямаля 4 апреля 2026 года
Ламін Ямаль під час атаки. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Причини поганого настрою Ямаля

Протягом більшої частини поєдинку вболівальники "Атлетіко" зосередили увагу на молодому футболісті "Барселони". Його ображали на расовому ґрунті, називали "виродком" і радили "забиратися в Марокко", звідки в Іспанію приїхали батьки Ламіна Ямаля.

Це позначилося на настрої футболіста. Незважаючи на образи з трибун, Ламін узяв участь у видаленні Ніко Гонсалеса з поля. Зазвичай Ямаль виглядає спокійним, терпляче переносить підкати суперників і намагається зберігати холоднокровність. Однак у матчі з "Атлетіко" лідер "Барселони" злився і навіть показував тренеру, що категорично не хоче бути заміненим під час поєдинку.

футбол Барселона Атлетико Мадрид Ламін Ямал Ханс-Дітер Флік
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
