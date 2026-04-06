У Фліка конфлікт із Ламіном Ямалем у Барселоні

Засмучений Ламін Ямаль у матчі з "Атлетіко". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

У матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" здобула вольову перемогу над "Атлетіко" (2:1). Незважаючи на результат поєдинку, у каталонській команді виник конфлікт. Ламін Ямаль виявився незадоволений діями наставника.

Зірковий футболіст не потиснув руку Гансу-Дітеру Фліку під час заміни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Ламін Ямаль провів матч проти "Атлетіко" на високому рівні, а його команда зробила важливий крок на шляху до чемпіонського титулу. Однак багато журналістів звернули увагу, що футболіст був розлючений, не потиснув руку головному тренеру і не святкував вирішальний гол своєї команди.

Ламін Ямаль під час атаки.

Причини поганого настрою Ямаля

Протягом більшої частини поєдинку вболівальники "Атлетіко" зосередили увагу на молодому футболісті "Барселони". Його ображали на расовому ґрунті, називали "виродком" і радили "забиратися в Марокко", звідки в Іспанію приїхали батьки Ламіна Ямаля.

Це позначилося на настрої футболіста. Незважаючи на образи з трибун, Ламін узяв участь у видаленні Ніко Гонсалеса з поля. Зазвичай Ямаль виглядає спокійним, терпляче переносить підкати суперників і намагається зберігати холоднокровність. Однак у матчі з "Атлетіко" лідер "Барселони" злився і навіть показував тренеру, що категорично не хоче бути заміненим під час поєдинку.

Читайте також:

Портал Новини.LIVE нагадує, що "Кривбас" може зіткнутися з дефіцитом футболістів через фінансові проблеми.

Раніше Новини.LIVE писали про судовий позов українського спортсмена Владислава Гераскевича після скандалу на Олімпіаді в Італії.