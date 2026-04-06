У Флика конфликт с Ламином Ямалем в Барселоне

Расстроенный Ламин Ямаль в матче с "Атлетико". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" (2:1). Несмотря на результат поединка, в каталонской команде возник конфликт. Ламин Ямаль оказался недоволен действиями наставника.

Звездный футболист не пожал руку Хансу-Дитеру Флику во время замены, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Ламин Ямаль провел матч против "Атлетико" на высоком уровне, а его команде сделала важный шаг на пути к чемпионскому титулу. Однако многие журналисты обратили внимание, что футболист был разозлен, не пожал руку главному тренеру и не праздновал решающий гол своей команды.

Ламин Ямаль во время атаки. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Причины плохого настроения Ямаля

На протяжение большей части поединка болельщики "Атлетико" сосредоточили внимание на молодом футболисте "Барселоны". Его оскорбляли на расовой почве, называли "уродом" и советовали "убираться в Марокко", откуда в Испанию приехали родители Ламина Ямаля.

Это сказалось на настроении футболиста. Несмотря на оскорбления с трибун, Ламин принял участие в удалении Нико Гонсалеса с поля. Обычно Ямаль выглядит спокойным, терпеливо переносит подкаты соперников и старается сохранять хладнокровие. Однако в матче с "Атлетико" лидер "Барселоны" злился и даже показывал тренеру, что категорически не хочет быть замененным по ходу поединка.

Читайте также:

