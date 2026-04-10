Головна Спорт Збірна України вперше за час повномасштабної війни повернеться додому

Дата публікації: 10 квітня 2026 10:30
Збірна України може провести збір вдома вперше з 2021 року
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України може провести найближчий тренувальний збір на території країни вперше з 2021 року. Керівництво УАФ вивчає такий варіант перед червневими товариськими матчами.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Игроки сборной Украины по футболу
Збірна України на зборі в Іспанії. Фото: УАФ

Збірну України повернуть додому

За інформацією джерела, Українська асоціація футболу серйозно розглядає можливість організації літнього збору саме в Україні. Йдеться про підготовку національної команди до червневих спарингів, один із яких, імовірно, відбудеться проти збірної Данії.

У разі реалізації цього плану базою для команди може стати п’ятизірковий комплекс Emily Resort у Львові. Саме цей варіант називається одним із найімовірніших для розміщення та підготовки футболістів.

Останній повноцінний збір збірної України на території країни відбувався ще у 2021 році. Після цього національна команда проводила підготовку за межами України через російське повномасштабне вторгнення.

Можливе повернення до домашнього збору стане важливою подією для команди, однак для цього УАФ потрібно оформити додаткові дозвільні документи для легіонерів.

Попри плани, рішення залежатиме від організаційних деталей та безпекової ситуації.

Наразі офіційного підтвердження від УАФ щодо місця проведення збору немає. Однак сам факт розгляду такого варіанту свідчить про готовність асоціації заощадити на закордонних зборах.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
