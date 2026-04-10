Сборная Украины может провести сбор дома впервые с 2021 года

Сборная Украины может провести ближайший тренировочный сбор на территории страны впервые с 2021 года. Руководство УАФ изучает такой вариант перед июньскими товарищескими матчами.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Сборную Украины вернут домой

По информации источника, Украинская ассоциация футбола серьезно рассматривает возможность организации летнего сбора именно в Украине. Речь идет о подготовке национальной команды к июньским спаррингам, один из которых, предположительно, состоится против сборной Дании.

В случае реализации этого плана базой для команды может стать пятизвездочный комплекс Emily Resort во Львове. Именно этот вариант называется одним из самых вероятных для размещения и подготовки футболистов.

Последний полноценный сбор сборной Украины на территории страны проходил еще в 2021 году. После этого национальная команда проводила подготовку за пределами Украины из-за российского полномасштабного вторжения.

Читайте также:

Возможное возвращение к домашнему сбору станет важным событием для команды, однако для этого УАФ нужно оформить дополнительные разрешительные документы для легионеров.

Несмотря на планы, решение будет зависеть от организационных деталей и ситуации с безопасностью.

Сейчас официального подтверждения от УАФ относительно места проведения сбора нет. Однако сам факт рассмотрения такого варианта свидетельствует о готовности ассоциации сэкономить на зарубежных сборах.

Напомним, французский "ПСЖ" Ильи Забарного отправил в Москву представителя для переговоров по покупке российского игрока.

Также портал Новини.LIVE публиковал слова куратора арбитров в УАФ Николы Риццоли относительно скандального гола в матче "Динамо" — "Карпаты".