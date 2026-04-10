Сборная Украины может провести сбор дома впервые с 2021 года

Сборная Украины впервые за время полномасштабной войны вернется домой

Сборная Украины впервые за время полномасштабной войны вернется домой

Дата публикации 10 апреля 2026 10:30
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины может провести ближайший тренировочный сбор на территории страны впервые с 2021 года. Руководство УАФ изучает такой вариант перед июньскими товарищескими матчами.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Сборная Украины на сборе в Испании. Фото: УАФ

По информации источника, Украинская ассоциация футбола серьезно рассматривает возможность организации летнего сбора именно в Украине. Речь идет о подготовке национальной команды к июньским спаррингам, один из которых, предположительно, состоится против сборной Дании.

В случае реализации этого плана базой для команды может стать пятизвездочный комплекс Emily Resort во Львове. Именно этот вариант называется одним из самых вероятных для размещения и подготовки футболистов.

Последний полноценный сбор сборной Украины на территории страны проходил еще в 2021 году. После этого национальная команда проводила подготовку за пределами Украины из-за российского полномасштабного вторжения.

Возможное возвращение к домашнему сбору станет важным событием для команды, однако для этого УАФ нужно оформить дополнительные разрешительные документы для легионеров.

Несмотря на планы, решение будет зависеть от организационных деталей и ситуации с безопасностью.

Сейчас официального подтверждения от УАФ относительно места проведения сбора нет. Однако сам факт рассмотрения такого варианта свидетельствует о готовности ассоциации сэкономить на зарубежных сборах.

Напомним, французский "ПСЖ" Ильи Забарного отправил в Москву представителя для переговоров по покупке российского игрока.

Также портал Новини.LIVE публиковал слова куратора арбитров в УАФ Николы Риццоли относительно скандального гола в матче "Динамо" — "Карпаты".

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
