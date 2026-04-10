Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Реал вернет на Сантьяго Бернабеу легенду клуба

Реал вернет на Сантьяго Бернабеу легенду клуба

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 17:33
Реал хочет вернуть в клуб важную должность и легендарного работика
Президент УЕФА Александер Чеферин (слева) и глава "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters/Ana Beltran

Мадридский "Реал" рассматривает возможность возвращения должности спортивного директора. Руководство клуба анализирует текущую структуру управления и изучает кандидатуры на эту позицию. В последний раз подобная роль существовала в клубе более десяти лет назад.

Сейчас вопрос вновь оказался на повестке дня, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на El Larguero

В испанском клубе хотят усилить управленческую вертикаль на фоне роста конкуренции в европейском футболе. Мадридский "Реал" оценивает различные профили специалистов, которые могли бы заняться спортивной стратегией и трансферной политикой. При этом окончательное решение пока не принято.

Мигель Пардеса на презентации книги о мадридском "Реале" в 2012 году
Бывший спортивный директор "Реала" Мигель Пардеса. Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Почему "Реал" возвращается к старой модели

Ранее "королевский клуб" отказался от классической модели с отдельным спортивным директором, распределив функции между руководством и тренерским штабом. Однако современный рынок требует более структурированного подхода к селекции и развитию команды. В клубе считают, что возвращение этой должности может повысить эффективность работы.

Последним спортивным директором мадридского "Реала" был Мигель Пардеса, занимавший этот пост до июня 2014 года. Он является воспитанником клуба и частью легендарной "Кинта дель Буитре", с которой выиграл несколько чемпионатов Испании и Кубков УЕФА. В качестве функционера Пардеса также участвовал в формировании команды в период активных трансферных кампаний начала 2010-х годов. 

Читайте также:

спорт футбол Реал Мадрид Флорентино Перес Мигель Пардеса
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации