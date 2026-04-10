Реал хочет вернуть в клуб важную должность и легендарного работика

Президент УЕФА Александер Чеферин (слева) и глава "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters/Ana Beltran

Мадридский "Реал" рассматривает возможность возвращения должности спортивного директора. Руководство клуба анализирует текущую структуру управления и изучает кандидатуры на эту позицию. В последний раз подобная роль существовала в клубе более десяти лет назад.

Сейчас вопрос вновь оказался на повестке дня, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на El Larguero.

В испанском клубе хотят усилить управленческую вертикаль на фоне роста конкуренции в европейском футболе. Мадридский "Реал" оценивает различные профили специалистов, которые могли бы заняться спортивной стратегией и трансферной политикой. При этом окончательное решение пока не принято.

Бывший спортивный директор "Реала" Мигель Пардеса. Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Почему "Реал" возвращается к старой модели

Ранее "королевский клуб" отказался от классической модели с отдельным спортивным директором, распределив функции между руководством и тренерским штабом. Однако современный рынок требует более структурированного подхода к селекции и развитию команды. В клубе считают, что возвращение этой должности может повысить эффективность работы.

Последним спортивным директором мадридского "Реала" был Мигель Пардеса, занимавший этот пост до июня 2014 года. Он является воспитанником клуба и частью легендарной "Кинта дель Буитре", с которой выиграл несколько чемпионатов Испании и Кубков УЕФА. В качестве функционера Пардеса также участвовал в формировании команды в период активных трансферных кампаний начала 2010-х годов.

