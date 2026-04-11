Головна Спорт Стало відомо, коли повернеться Куртуа

Стало відомо, коли повернеться Куртуа

Дата публікації: 11 квітня 2026 13:09
Куртуа планує повернення до півфіналу Ліги чемпіонів
Тібо Куртуа. Фото: Reuters

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа працює над відновленням після травми та може повернутися на поле вже наприкінці квітня. Бельгієць націлений встигнути до півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Куртуа близький до повернення

За інформацією джерела, 33-річний воротар розраховує відновитися до дат проведення перших півфінальних матчів турніру — 28–29 квітня та 5–6 травня.

Куртуа отримав травму стегна у середині березня під час матчі-відповіді 1/8 фіналу проти "Манчестер Сіті" (2:1).

Спочатку очікувалося, що він пропустить близько шести тижнів. Через це бельгієць уже пропустив чотири останні матчі "Реала", у яких місце у воротах займав українець Андрій Лунін.

Поки Куртуа відновлюється, Лунін отримує стабільну ігрову практику та шанс набрати ігровий ритм у складі мадридського клубу. Українець виходив у стартовому складі в ключових матчах, зокрема і в Лізі чемпіонів.

Раніше у першому чвертьфінальному матчі "Реал" програв "Баварії" на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня. Тому Куртуа може не зіграти у півфіналі Ліги чемпіонів.

Переможець цієї пари вийде до півфіналу, де зіграє з сильнішим у протистоянні "ПСЖ" — "Ліверпуль".

Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
Реклама

