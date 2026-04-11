Главная Спорт Стало известно, когда вернется Куртуа

Дата публикации 11 апреля 2026 13:09
Куртуа планирует возвращение в полуфинал Лиги чемпионов
Тибо Куртуа. Фото: Reuters

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа работает над восстановлением после травмы и может вернуться на поле уже в конце апреля. Бельгиец нацелен успеть к полуфинальным матчам Лиги чемпионов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Тибо Куртуа в матче мадридского Реала
Куртуа близок к возвращению

По информации источника, 33-летний вратарь рассчитывает восстановиться к датам проведения первых полуфинальных матчей турнира — 28-29 апреля и 5-6 мая.

Куртуа получил травму бедра в середине марта во время ответного матча 1/8 финала против "Манчестер Сити" (2:1).

Сначала ожидалось, что он пропустит около шести недель. Из-за этого бельгиец уже пропустил четыре последних матча "Реала", в которых место в воротах занимал украинец Андрей Лунин.

Пока Куртуа восстанавливается, Лунин получает стабильную игровую практику и шанс набрать игровой ритм в составе мадридского клуба. Украинец выходил в стартовом составе в ключевых матчах, в том числе и в Лиге чемпионов.

Ранее в первом четвертьфинальном матче "Реал" проиграл "Баварии" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:2. Ответный матч состоится 15 апреля. Поэтому Куртуа может не сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.

Победитель этой пары выйдет в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии "ПСЖ" — "Ливерпуль".

Напомним, ранее в WBC определились с фаворитом боя Александр Усик — Рико Верховен.

Также портал Новини.LIVE опубликовал информацию, что Тайсон Фьюри оценил перспективы третьего боя с Александром Усиком.

Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

