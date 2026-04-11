Жирона не дала перемогти Реалу, Мбаппе отримав травму

Реал із Луніним у воротах не втримав перемогу над Жироною
Мадридський "Реал" зіграв внічию з "Жироною" в матчі 31-го туру іспанської Ла-Ліги. Зустріч пройшла на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Команда Альваро Арбелоа продовжила серію без перемог у національній першості, повідомляє портал Новини.LIVE.
Рахунок у грі було відкрито в другому таймі зусиллями півзахисника "Реала" Федеріко Вальверде на 51-й хвилині. Однак уже на 62-й хвилині "Жирона" зрівняла результат завдяки голу Тома Лемара. М'яч був забитий у ворота українського голкіпера мадридців Андрія Луніна. Цей гол став останнім у матчі та зафіксував підсумковий рахунок.
"Реал" продовжив серію без перемог у чемпіонаті
Команда Альваро Арбелоа в одному з епізодів могла претендувати на пенальті. Кіліан Мбаппе у штрафному суперника впав після контакту з футболістом "Жирони". Однак рефері навіть не зупинив гру попри те, що форварду мадридського "Реала" розбили обличчя.
Після цієї нічиєї "королівський клуб" не виграє вже в чотирьох матчах поспіль у Ла-Лізі. В активі команди 70 очок, що дозволяє їй посідати друге місце в турнірній таблиці. "Жирона" після 31 туру має 38 очок і розташовується на 12-й позиції.
