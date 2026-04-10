Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Реал може очолити француз, але це не Зідан

Реал може очолити француз, але це не Зідан

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 22:09
Дешам потрапив до списку кандидатів на посаду тренера Реала
Лідер "Реала" Кіліан Мбаппе на тлі Дідьє Дешама. Фото: Reuters/Brian Snyder

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам може продовжити кар'єру на клубному рівні. Французький фахівець потрапив до списку кандидатів на посаду наставника мадридського "Реала". Інтерес до нього виявляють на тлі пошуку довгострокового рішення для тренерської позиції.

Сам Дешам поки що зосереджений на роботі з національною командою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Французький фахівець може покинути національну збірну після чемпіонату світу 2026 року. Таким чином завершиться його багаторічний цикл на чолі команди, який триває з 2012 року. У Федерації футболу Франції вже розглядають можливих наступників, серед яких фігурує Зінедін Зідан.

Дидье Дешам во время матча сборных Франции и Бразилии 26 марта 2026 года
Дідьє Дешам під час матчу. Фото: Reuters/Brian Snyder

Чому "Реал" розглядає Дешама

Мадридський клуб зацікавлений у тренері з досвідом роботи на найвищому рівні. Дідьє Дешам довів свою ефективність у збірній, де зумів вибудувати стабільну систему і домогтися результатів. Його вміння керувати зірковим колективом розглядається як ключова перевага.

В активі Дешама перемога на чемпіонаті світу-2018, а також виходи у фінали Євро-2016 і ЧС-2022. Крім того, він добре знайомий із низкою гравців "Реала", включно з Кіліаном Мбаппе та Орельєном Тчуамені. Контракт фахівця з Федерацією футболу Франції діє до завершення ЧС-2026, і до цього моменту він не планує змінювати місце роботи.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Реал Мадрид Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації