Дешам потрапив до списку кандидатів на посаду тренера Реала

Лідер "Реала" Кіліан Мбаппе на тлі Дідьє Дешама. Фото: Reuters/Brian Snyder

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам може продовжити кар'єру на клубному рівні. Французький фахівець потрапив до списку кандидатів на посаду наставника мадридського "Реала". Інтерес до нього виявляють на тлі пошуку довгострокового рішення для тренерської позиції.

Сам Дешам поки що зосереджений на роботі з національною командою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Французький фахівець може покинути національну збірну після чемпіонату світу 2026 року. Таким чином завершиться його багаторічний цикл на чолі команди, який триває з 2012 року. У Федерації футболу Франції вже розглядають можливих наступників, серед яких фігурує Зінедін Зідан.

Дідьє Дешам під час матчу.

Чому "Реал" розглядає Дешама

Мадридський клуб зацікавлений у тренері з досвідом роботи на найвищому рівні. Дідьє Дешам довів свою ефективність у збірній, де зумів вибудувати стабільну систему і домогтися результатів. Його вміння керувати зірковим колективом розглядається як ключова перевага.

В активі Дешама перемога на чемпіонаті світу-2018, а також виходи у фінали Євро-2016 і ЧС-2022. Крім того, він добре знайомий із низкою гравців "Реала", включно з Кіліаном Мбаппе та Орельєном Тчуамені. Контракт фахівця з Федерацією футболу Франції діє до завершення ЧС-2026, і до цього моменту він не планує змінювати місце роботи.

