Зідан очолить збірну Франції влітку як мінімум на чотири роки

Французький тренер Зінедін Зідан. Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан близький до повернення до активної роботи. Французький фахівець кілька років провів у відпустці. Уже влітку 2026 року він знову очолить амбітну команду.

Зіден працюватиме зі збірною Франції незалежно від результатів на ЧС-2026, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Збірна Франції з футболу потрапила до групи I на чемпіонаті світу-2026. "Триколірні" боротимуться за вихід у плей-оф із командами Сенегалу, Іраку та Норвегії. Французи традиційно є одними з фаворитів у боротьбі за перемогу на Мундіалі. Однак незалежно від результатів турніру в команді з'явиться новий тренер.

Зінедін Зідан з уболівальниками. Фото: instagram.com/zidane/

Мрія Зідана збудеться

Нинішній наставник збірної Франції Дідьє Дешам очолює команду з 2012 року. За цей час 57-річний фахівець допоміг "триколірним" перемогти в Лізі Націй сезону 2020/21, виграв із нею ЧС-2018, а також виводив підопічних в інші фінали чемпіонатів світу та Європи.

Зідендін Зідан давно оголосив, що після відходу з "Реала" 2021 року хоче працювати зі збірною Франції. Увесь цей час наставник чекав, поки звільниться місце в команді, і його колишній партнер по переможному складу "триколірних" звільнить цю посаду.

У Федерації футболу Франції вже узгодили умови відходу Дідьє Дешама і провели переговори із Зінедіном Зіданом. Він очолить "триколірних" після ЧС-2026 і підпише контракт терміном на 4 роки з можливістю продовження.

