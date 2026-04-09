Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зідан повернеться до активної роботи вже влітку, готується контракт

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 14:04
Зідан очолить збірну Франції влітку як мінімум на чотири роки
Французький тренер Зінедін Зідан. Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан близький до повернення до активної роботи. Французький фахівець кілька років провів у відпустці. Уже влітку 2026 року він знову очолить амбітну команду.

Зіден працюватиме зі збірною Франції незалежно від результатів на ЧС-2026, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Збірна Франції з футболу потрапила до групи I на чемпіонаті світу-2026. "Триколірні" боротимуться за вихід у плей-оф із командами Сенегалу, Іраку та Норвегії. Французи традиційно є одними з фаворитів у боротьбі за перемогу на Мундіалі. Однак незалежно від результатів турніру в команді з'явиться новий тренер.

Зинедин Зидан
Зінедін Зідан з уболівальниками. Фото: instagram.com/zidane/

Мрія Зідана збудеться

Нинішній наставник збірної Франції Дідьє Дешам очолює команду з 2012 року. За цей час 57-річний фахівець допоміг "триколірним" перемогти в Лізі Націй сезону 2020/21, виграв із нею ЧС-2018, а також виводив підопічних в інші фінали чемпіонатів світу та Європи.

Зідендін Зідан давно оголосив, що після відходу з "Реала" 2021 року хоче працювати зі збірною Франції. Увесь цей час наставник чекав, поки звільниться місце в команді, і його колишній партнер по переможному складу "триколірних" звільнить цю посаду.

У Федерації футболу Франції вже узгодили умови відходу Дідьє Дешама і провели переговори із Зінедіном Зіданом. Він очолить "триколірних" після ЧС-2026 і підпише контракт терміном на 4 роки з можливістю продовження.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна Франції з футболу Зінедін Зідан тренер
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації