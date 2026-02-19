Відео
Головна Спорт Зідан пояснив, чому його син став фанатом Мессі

Зідан пояснив, чому його син став фанатом Мессі

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 17:51
Зідан розповів про пораду, яку Мессі дав його сину
Французький тренер Зінедін Зідан. Фото: instagram.com/zidane/

Видатний тренер Зінедін Зідан розповів про момент, коли його син Енцо вперше вийшов на поле проти Ліонеля Мессі. За словами французької легенди, після гри юний футболіст повернувся додому під сильним враженням від цієї зустрічі.

Енцо Зідан довго розповідав про свої враження від зустрічі з аргентинцем, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Читайте також:

Енцо зізнався батьку, що його здивував стиль гри Мессі. Він зазначив, що аргентинець не бігає по полю без зупинки, а ніби вичікує, уважно спостерігає за розвитком епізоду і з'являється в потрібній точці саме тоді, коли це необхідно.

Энцо и Зинедин Зидан
Енцо Зідан із батьком. Фото: instagram.com/enzo/

Секрет Мессі в умінні чекати

Колишній тренер "Реала" Зінедін Зідан розповів, що почуте його не здивувало. Він наголосив, що завжди звертав увагу на здатність Мессі заощаджувати сили та читати гру, наче стратег, який прораховує кілька ходів уперед. Після матчу Енцо отримав від суперника не лише футболку, а й коротке послання з порадою.

"Коли мій син зіграв проти нього вперше, він повернувся додому та сказав, що це дивне відчуття — бути на одному полі з Мессі. Він помітив, що той майже не бігає, а немов вивчає гру, а потім раптово вирішує епізод. А пізніше Мессі написав йому: ти надто багато рухаєшся, дочекайся м'яча та зосереджуйся на ньому, бо саме він найважливіше", — розповів Зідан.

Нагадаємо, Ліонель Мессі може повернутися в "Барселону" після президентських виборів у каталонському клубі.

А на Олімпіаді в Італії зафіксовано курйозний випадок - на лижну трасу вибіг собака рідкісної породи.

спорт футбол Ліонель Мессі Іспанська Ла Ліга Зінедін Зідан
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
