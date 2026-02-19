Зидан объяснил, в чем секрет игры Месси

Французский тренер Зинедин Зидан. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарный Зинедин Зидан поделился историей о том, как его сын Энцо впервые сыграл против Лионеля Месси. По словам легендарного француза, после матча молодой футболист вернулся домой взволнованным.

Энцо Зидан долго рассказывал о своих впечатлениях от встречи с аргентинцем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Энцо признался отцу, что его удивил стиль игры Месси. Он отметил, что аргентинец не бегает по полю без остановки, а будто выжидает, внимательно наблюдает за развитием эпизода и появляется в нужной точке именно тогда, когда это необходимо.

Энцо Зидан с отцом. Фото: instagram.com/enzo/

Секрет Месси в умении ждать

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что услышанное его не удивило. Он подчеркнул, что всегда обращал внимание на способность Месси экономить силы и читать игру, словно стратег, который просчитывает несколько ходов вперед. После матча Энцо получил от соперника не только футболку, но и короткое послание с советом.

"Когда мой сын сыграл против него впервые, он вернулся домой и сказал, что это странное чувство — быть на одном поле с Месси. Он заметил, что тот почти не бегает, а словно изучает игру, а потом внезапно решает эпизод. А позже Месси написал ему: ты слишком много двигаешься, дождись мяча и сосредотачивайся на нем, потому что именно он самое важное", — рассказал Зидан.

