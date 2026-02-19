Видео
Главная Спорт Зидан рассказал, чем Месси шокировал его сына на поле

Зидан рассказал, чем Месси шокировал его сына на поле

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 17:51
Зидан объяснил, в чем секрет игры Месси
Французский тренер Зинедин Зидан. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарный Зинедин Зидан поделился историей о том, как его сын Энцо впервые сыграл против Лионеля Месси. По словам легендарного француза, после матча молодой футболист вернулся домой взволнованным. 

Энцо Зидан долго рассказывал о своих впечатлениях от встречи с аргентинцем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Читайте также:

Энцо признался отцу, что его удивил стиль игры Месси. Он отметил, что аргентинец не бегает по полю без остановки, а будто выжидает, внимательно наблюдает за развитием эпизода и появляется в нужной точке именно тогда, когда это необходимо. 

Энцо и Зинедин Зидан
Энцо Зидан с отцом. Фото: instagram.com/enzo/

Секрет Месси в умении ждать

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что услышанное его не удивило. Он подчеркнул, что всегда обращал внимание на способность Месси экономить силы и читать игру, словно стратег, который просчитывает несколько ходов вперед. После матча Энцо получил от соперника не только футболку, но и короткое послание с советом.

"Когда мой сын сыграл против него впервые, он вернулся домой и сказал, что это странное чувство — быть на одном поле с Месси. Он заметил, что тот почти не бегает, а словно изучает игру, а потом внезапно решает эпизод. А позже Месси написал ему: ты слишком много двигаешься, дождись мяча и сосредотачивайся на нем, потому что именно он самое важное", — рассказал Зидан. 

Напомним, Лионель Месси может вернуться в "Барселону" после президентских выборов в каталонском клубе. 

А на Олимпиаде в Италии зафиксирован курьезный случай — на лыжную трассу выбежала собака редкой породы. 

спорт футбол Лионель Месси Испанская Ла Лига Зинедин Зидан
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
