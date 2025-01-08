Зідан може замінити Дешама як тренера збірної Франції

Дешам йде зі збірної Франції — хто очолить команду
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам ухвалив складне рішення щодо змін у кар'єрі. Відомий фахівець планує піти з національної команди.
Дешам відверто розповів про причини свого рішення, повідомляє TF1 Info.
Дідьє Дешам вирішив не продовжувати контракт із Федерацією футболу Франції. Це означає, що 56-річний фахівець залишить посаду головного тренера "триколірних" відразу після закінчення чемпіонату світу 2026 року, незалежно від результатів турніру.
Наставник зізнався, що йому стає дедалі складніше знаходити мотивацію та ідеї, щоб утримувати збірну Франції серед однієї з найсильніших команд світу. Після 14 років на чолі "триколірних" Дешам вважає, що настав час змін і для нього, і для команди.
Дідьє Дешам як головний тренер збірної Франції виграв чемпіонат світу 2018 року та Лігу Націй 2020/2021, а також виводив команду до фіналів Євро-2016 і Кубка Світу 2022.
Хто очолить збірну Франції
Офіційно ця інформація не підтверджена, але основним кандидатом на пост наставника "триколірних" є 52-річний Зінедін Зідан. Колишній тренер мадридського "Реала" кілька разів відмовляв відомим клубом. Він неодноразово заявляв про бажання попрацювати зі збірною Франції.
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