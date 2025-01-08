Зідан може замінити Дешама як тренера збірної Франції

Дідьє Дешам під час матчу. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам ухвалив складне рішення щодо змін у кар'єрі. Відомий фахівець планує піти з національної команди.

Дешам відверто розповів про причини свого рішення, повідомляє TF1 Info.

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Дідьє Дешам вирішив не продовжувати контракт із Федерацією футболу Франції. Це означає, що 56-річний фахівець залишить посаду головного тренера "триколірних" відразу після закінчення чемпіонату світу 2026 року, незалежно від результатів турніру.

Дідьє Дешам з дружиною на трибуні стадіону.

Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Наставник зізнався, що йому стає дедалі складніше знаходити мотивацію та ідеї, щоб утримувати збірну Франції серед однієї з найсильніших команд світу. Після 14 років на чолі "триколірних" Дешам вважає, що настав час змін і для нього, і для команди.

Дідьє Дешам як головний тренер збірної Франції виграв чемпіонат світу 2018 року та Лігу Націй 2020/2021, а також виводив команду до фіналів Євро-2016 і Кубка Світу 2022.

Зінедін Зідан чекає на пропозицію. Фото: instagram.com/zidane/

Хто очолить збірну Франції

Офіційно ця інформація не підтверджена, але основним кандидатом на пост наставника "триколірних" є 52-річний Зінедін Зідан. Колишній тренер мадридського "Реала" кілька разів відмовляв відомим клубом. Він неодноразово заявляв про бажання попрацювати зі збірною Франції.

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